30 сентября состоится премьера документального фильма Unshatter, посвященного группе Linkin Park и ее возвращению на мировую музыкальную сцену. Режиссером проекта выступил участник коллектива, диджей и саунд-программист Джо Хан, сообщает Deadline.

Зрители увидят ранее не публиковавшиеся архивные материалы, закулисные съемки, фрагменты студийной работы, концертные выступления, а также процесс записи альбома From Zero. Особое внимание в фильме уделено новому этапу в истории группы, связанному с приходом вокалистки Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттейна.

Картина расскажет о том, как коллектив пережил непростой период и начал новую творческую главу после многолетнего перерыва.

Напомним, последний альбом Linkin Park From Zero дебютировал на второй строчке престижного американского чарта Billboard 200.