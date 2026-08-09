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В сентябре выйдет документальный фильм о новом этапе в истории Linkin Park 0 62

Культура &
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В сентябре выйдет документальный фильм о новом этапе в истории Linkin Park

30 сентября состоится премьера документального фильма Unshatter, посвященного группе Linkin Park и ее возвращению на мировую музыкальную сцену. Режиссером проекта выступил участник коллектива, диджей и саунд-программист Джо Хан, сообщает Deadline.

Зрители увидят ранее не публиковавшиеся архивные материалы, закулисные съемки, фрагменты студийной работы, концертные выступления, а также процесс записи альбома From Zero. Особое внимание в фильме уделено новому этапу в истории группы, связанному с приходом вокалистки Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттейна.

Картина расскажет о том, как коллектив пережил непростой период и начал новую творческую главу после многолетнего перерыва.

Напомним, последний альбом Linkin Park From Zero дебютировал на второй строчке престижного американского чарта Billboard 200.

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#культура #музыка #режиссер
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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