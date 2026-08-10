Один из самых известных музеев Италии вложит €50 млн в реконструкцию комплекса, которая продлится около двух лет.

Галерея Уффици во Флоренции объявила о начале крупнейшей программы модернизации за последние годы. На обновление музейного комплекса направят около 50 млн евро. Работы уже частично стартовали, а полностью завершить проект планируют в течение двух лет. Финансирование обеспечат Министерство культуры Италии и частные меценаты.

Реконструкция затронет практически все основные пространства музея. Будут модернизированы зоны приема посетителей, системы климат-контроля, выставочное оборудование, навигация и информационные таблички. Кроме того, специалисты изменят расположение части произведений искусства, проведут реставрацию картин и интерьеров, а также полностью обновят освещение залов.

Большие перемены ожидают и другие объекты музейного комплекса. В садах Боболи восстановят исторический амфитеатр, фонтан Нептуна и бассейн Изолотто. Верхний этаж палаццо Питти превратят в новое выставочное пространство, а залы с коллекцией фламандской живописи откроются после полной реэкспозиции. Также появятся экспозиция, посвященная истории собрания Уффици, и современная зона приема посетителей в зале Мальябекиана, где расположена библиотека музея.

Часть проекта уже завершена. В частности, обновлены знаменитые залы Сандро Боттичелли: их интерьер вернули к исторической цветовой гамме, заменив белые стены на традиционный серый оттенок эпохи Возрождения. Картины «Весна» и «Рождение Венеры» разместили в новых защитных витринах и развели по разным залам, чтобы посетителям было удобнее знакомиться с шедеврами. Кроме того, в садах Боболи уже высадили более 3,6 тысячи новых растений.