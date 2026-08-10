Спустя 13 лет после выхода второй части культовая комедия с Адамом Сэндлером получила продолжение.

Netflix официально приступил к съемкам фильма «Одноклассники 3» (Grown Ups 3). О старте производства объявил Адам Сэндлер, опубликовав первые фотографии со съемочной площадки, где вновь собрались звезды оригинального актерского состава.

К своим ролям вернутся Адам Сэндлер, Крис Рок, Кевин Джеймс, Дэвид Спейд, Роб Шнайдер, Сальма Хайек, Майя Рудольф и Мария Белло. Также к проекту присоединились новые актеры, среди которых Джули Боуэн, Деон Коул и Бэйли Мэдисон. Режиссером картины стал Кайл Ньюачек, ранее работавший над комедией «Счастливчик Гилмор 2». Сценарий вновь написали Адам Сэндлер и его постоянный соавтор Тим Херлихи.

По сюжету герои, чьи дети уже выросли, наконец могут отправиться в собственное большое приключение. Подробности истории пока держатся в секрете, однако известно, что съемки проходят в штате Нью-Джерси, а дата премьеры будет объявлена позднее. Фильм выйдет эксклюзивно на Netflix.