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В Цесисе проходит «Звездная неделя» 0 69

Культура &
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Цесисе проходит «Звездная неделя»

До 16 августа Центр изучения космоса в Цесисе приглашает всех желающих познакомиться с тайнами звездного неба и увидеть одно из самых красивых астрономических явлений лета — метеорный поток Персеиды.

Для детей, семей и всех любителей астрономии будут проходить творческие мастер-классы, посвященные звездам, созвездиям, метеорам и наблюдениям за ночным небом. Организаторы хотят в доступной и увлекательной форме рассказать о явлениях, которые можно увидеть без специальной подготовки, и вдохновить гостей чаще смотреть на звезды.

Главным событием программы станет знакомство с метеорным потоком Персеиды. В этом году пик его активности ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Именно в это время можно будет увидеть наибольшее количество ярких метеоров, которые многие называют «падающими звездами». На самом деле это мельчайшие частицы кометного вещества, сгорающие в атмосфере Земли.

Посетителям расскажут, как распознать Персеиды, когда лучше всего наблюдать звездопад и какие условия подходят для этого. Для наблюдений не потребуется телескоп — достаточно выбрать темное место вдали от городского освещения, обеспечить хороший обзор неба и дать глазам привыкнуть к темноте.

Во время мастер-классов гости смогут научиться находить созвездия, создать собственную карту звездного неба, поработать с астрономическими картами и принять участие в лаборатории по определению метеоритов. Любой желающий сможет принести найденный необычный камень и вместе со специалистами выяснить, может ли он оказаться настоящим метеоритом. Для сравнения будут представлены и образцы из коллекции Центра изучения космоса.

Участие во всех мастер-классах входит в стоимость входного билета.

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#культура #астрономия
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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