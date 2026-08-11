22 августа в Царникаве состоится традиционный Праздник миноги — одно из самых популярных летних событий Адажского края. Гостей ждут гастрономические открытия, концерты, развлечения для всей семьи и насыщенная культурная программа.

Главным символом праздника вновь станет знаменитый суп из миноги, который начнут подавать с 13:00. Кроме того, на протяжении всего дня будут работать ярмарка ремесленников и домашних производителей, детские площадки, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и различные интерактивные мероприятия.

В Царникавском краеведческом центре посетители смогут отправиться на прогулку на традиционных рыбацких лодках, познакомиться с бытом местных рыбаков, увидеть премьеру анимационного фильма о миноге, принять участие в творческих мастерских и научных занятиях. Здесь же откроется выставка художественной студии Sidrabota.

Любителей активного отдыха приглашают на спортивные турниры по баскетболу 3×3, пляжному волейболу, флорболу, жиму штанги лежа и карточным играм. Также в программу вернется популярная ориентировочная игра «По изгибам миноги», которая пройдет по улицам Царникавы.

Музыкальная часть праздника развернется сразу на нескольких площадках. В парке Царникавы в течение дня выступят DJ Mareks, Эдуард Страздиньш, Мартиньш Кантерс, Нормундс Рутулис, группы Lauku muzikanti и Sestā jūdze, а также пройдет детский спектакль «История пропавшей пиццы».

Главная вечерняя сцена расположится у реки Гауя. Перед зрителями выступят Autobuss debesīs, Лаурис Рейникс, группа Very Cool People, Жорж Сиксна, Озолс, Gustavo и другие исполнители. Завершится праздник ночной дискотекой с DJ Янисом Козловскисом, которая продлится до трех часов ночи.