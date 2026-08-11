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Тайна, которая изменила жизнь: на Netflix вышел драматический сериал «Я не боюсь» 0 128

Культура &
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Netflix вышел драматический сериал «Я не боюсь»

Кадр из сериала

Новый шестисерийный проект рассказывает историю десятилетнего мальчика, случайно раскрывшего страшную тайну, скрытую взрослыми.

На Netflix вышлел мексиканский драматический мини-сериал «Я не боюсь» (I'm Not Afraid), снятый по мотивам одноименного романа итальянского писателя Никколо Амманити. В центре сюжета — десятилетний Мигель, чья беззаботная жизнь меняется после случайной находки в лесу.

Действие разворачивается летом 1986 года в небольшом мексиканском городке на фоне чемпионата мира по футболу. Однажды мальчик обнаруживает в скрытой яме своего ровесника Фелипе, прикованного цепью. Между детьми завязывается тайная дружба, но вскоре Мигель понимает, что его новый знакомый стал жертвой похищения, а к преступлению могут быть причастны люди, которым он привык доверять.

Сериал сочетает психологическую драму, триллер и историю взросления. Герою предстоит столкнуться с жестокостью мира взрослых, пережить потерю детских иллюзий и сделать непростой моральный выбор, от которого зависит жизнь другого ребенка.

Главные роли исполнили Луис Альберти, Фатима Молина и Умберто Бусто. Режиссером проекта выступил Эрнесто Контрерас. Мини-сериал состоит из шести эпизодов и уже доступен для просмотра на Netflix.

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#культура #дети
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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