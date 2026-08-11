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В поисках «Вецриги»: в столице стартовала необычная гастрономическая акция 0 116

Культура &
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В поисках «Вецриги»: в столице стартовала необычная гастрономическая акция

К 825-летию латвийской столицы стартовала гастрономическая акция, посвященная легендарному пирожному «Вецрига».

До 16 августа в Риге проходит специальная кампания «Самый сладкий секрет Риги», призванная познакомить жителей и туристов с одним из самых известных латвийских десертов — пирожным «Вецрига». Организаторы предлагают взглянуть на классическое лакомство по-новому и попробовать его современные интерпретации в разных кафе и кондитерских города.

Пирожное «Вецрига» считается частью кулинарного наследия Латвии. Его рецепт был создан кондитерами Ильмарсом Улдисом Цирулисом и Вильгельмсом Пирагсом, которые работали в знаменитом рижском кафе Ch. Jürgenson–Otto Schwarz. Со временем десерт стал одним из гастрономических символов столицы.

Специально к акции подготовлена карта, с помощью которой можно отправиться в своеобразное сладкое путешествие по Риге. Она поможет найти заведения, где подают как классическую «Вецригу», так и авторские версии популярного пирожного.

К гастрономическому проекту присоединились 27 рижских кафе, пекарен и кондитерских.

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#Рига #туризм #Латвия #культура #кафе #кулинария
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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