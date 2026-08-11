До 16 августа в Риге проходит специальная кампания «Самый сладкий секрет Риги», призванная познакомить жителей и туристов с одним из самых известных латвийских десертов — пирожным «Вецрига». Организаторы предлагают взглянуть на классическое лакомство по-новому и попробовать его современные интерпретации в разных кафе и кондитерских города.

Пирожное «Вецрига» считается частью кулинарного наследия Латвии. Его рецепт был создан кондитерами Ильмарсом Улдисом Цирулисом и Вильгельмсом Пирагсом, которые работали в знаменитом рижском кафе Ch. Jürgenson–Otto Schwarz. Со временем десерт стал одним из гастрономических символов столицы.

Специально к акции подготовлена карта, с помощью которой можно отправиться в своеобразное сладкое путешествие по Риге. Она поможет найти заведения, где подают как классическую «Вецригу», так и авторские версии популярного пирожного.

К гастрономическому проекту присоединились 27 рижских кафе, пекарен и кондитерских.