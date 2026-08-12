Суд признал платформу для создания музыки с помощью искусственного интеллекта виновной в нарушении авторских прав. Претензии возникли из-за использования защищенных музыкальных произведений для обучения нейросети без разрешения правообладателей.

Как следует из материалов дела, разработчики использовали музыкальные композиции при обучении алгоритмов, не получив предварительного согласия авторов и не выплачивая им вознаграждение.

Поводом для судебного разбирательства стали жалобы музыкантов и других правообладателей, заметивших сходство генерируемого платформой контента с их произведениями.

В ходе рассмотрения дела эксперты пришли к выводу, что алгоритмы способны запоминать отдельные характерные элементы оригинальных композиций. В некоторых случаях при создании музыки по текстовым запросам нейросеть воспроизводила узнаваемые фрагменты и структуру существующих произведений.

Представители платформы отвергали обвинения. Они утверждали, что система анализирует лишь общие закономерности, музыкальные жанры и стили, а ответственность за создаваемый контент должна лежать прежде всего на пользователях сервиса.

Суд с этими аргументами не согласился. Согласно решению, ответственность за работу алгоритмов несет компания-разработчик, поскольку именно она определяет, какие данные используются для обучения нейросети и каким образом функционирует система.

Решение может оказаться важным для дальнейшего регулирования генеративного искусственного интеллекта в Европе. По мнению экспертов, разработчикам подобных сервисов придется внимательнее относиться к происхождению данных, используемых для обучения моделей, а также заключать лицензионные соглашения с авторами и правообладателями.

Споры об использовании защищенных авторским правом произведений для обучения искусственного интеллекта в последние годы становятся все более актуальными по мере развития сервисов, способных создавать музыку, изображения, тексты и видео.