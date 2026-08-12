Американский детективный сериал «Следопыт» (Tracker) стал одним из заметных телевизионных хитов последних лет. Главный герой проекта за вознаграждение разыскивает пропавших людей и берется за дела, с которыми не справилась полиция.

Сериал основан на бестселлере американского писателя Джеффри Дивера «The Never Game» («Игра на выживание»). Главную роль Коултера Шоу исполнил Джастин Хартли.

Шоу ведет необычный образ жизни: он постоянно путешествует по США на внедорожнике с трейлером и зарабатывает поиском пропавших людей и ценностей, за которые объявлено вознаграждение.

Каждая серия посвящена новому расследованию. Коултеру приходится искать похищенных детей, спасать свидетелей от убийц и сталкиваться с опасными преступными группировками. Благодаря наблюдательности и умению просчитывать ситуацию он обнаруживает зацепки, которые зачастую не заметили правоохранители.

Помогают ему и навыки выживания, полученные еще в детстве. Отец Коултера, профессор, страдал паранойей и опасался властей, поэтому увез семью подальше от цивилизации и научил детей самостоятельно справляться с опасностями.

Позднее отец героя погиб при загадочных обстоятельствах — его нашли мертвым возле скалы в лесу. Коултер до сих пор пытается выяснить, что произошло в тот день, и подозревает, что к трагедии мог быть причастен его старший брат. Эта семейная тайна становится одной из сквозных сюжетных линий сериала.

«Следопыт» сочетает классический детектив, экшен и семейную драму. Большинство эпизодов представляют собой самостоятельные истории, однако параллельно зрителям постепенно раскрывают прошлое главного героя.

Проект собрал многомиллионную аудиторию и стал одним из самых популярных новых драматических шоу в США. Джастин Хартли также получил номинации за исполнение главной роли.

Сериал подойдет поклонникам динамичных детективов, в которых расследование начинается там, где официальные поиски уже зашли в тупик.