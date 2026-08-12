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Teatro Delusio - легендарная постановка Familie Flöz впервые в Латвии 0 65

Культура &
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Teatro Delusio - легендарная постановка Familie Flöz впервые в Латвии

21 августа в Юрмале, в концертном зале Dzintari состоится латвийская премьера культовой театральной постановки Teatro Delusio всемирно известной немецкой труппы Familie Flöz. Спектакль, покоривший зрителей по всему миру, будет представлен в рамках международного проекта Baltijas Balva / Baltic Awards.

За годы существования Teatro Delusio спектакль был показан более 600 раз в 29 странах мира - от Италии и Франции до Японии, Южной Кореи и Южной Америки. Постановка с триумфом участвовала в крупнейших международных театральных фестивалях и сегодня считается одной из самых известных работ Familie Flöz - труппы, которую критики называют уникальным явлением современного европейского театра.

Teatro Delusio - это виртуозный юмористический театр без слов, где маски, пластика, пантомима и филигранное актерское мастерство помогают создать более 30 ярких и многогранных персонажей. Каждый из них обладает своим характером, внутренними противоречиями и стремлениями - в этих героях зритель легко может узнать себя или окружающих. Постановка раскрывает две стороны сцены - ослепительную иллюзию успеха и скрытую закулисную театральную жизнь, полную комичных ситуаций, внутренних раздумий, амбиций и человеческой уязвимости. Юмор здесь не поверхностный, а глубокий и наблюдательный - тот, который позволяет взглянуть на себя со стороны и посмеяться. На сцене нет ни одного произнесенного слова, однако спектакль понятен зрителям любой страны и культуры — именно это и сделало Familie Flöz мировым феноменом.

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По словам оперной певицы и председателя отборочного комитета проекта Baltijas Balva / Baltic Awards Инессы Галанте, никакие описания не способны передать того эффекта, который этот спектакль производит на зрителей.

«Teatro Delusio - это один из тех редких спектаклей, после которых люди выходят из зала абсолютно счастливыми. Я видела огромное количество театральных постановок по всему миру, но здесь происходит что-то совершенно особенное. Ты смеешься практически весь спектакль, а потом вдруг ловишь себя на очень глубоких эмоциях и мыслях о собственной жизни», - говорит Инесса Галанте.

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Критики The Guardian называли спектакли Familie Flöz «визуальным чудом», а международная пресса неоднократно отмечала редкое сочетание интеллектуального театра, тонкого юмора и абсолютной эмоциональной доступности для зрителя.

https://floez.net/en/delusio

https://www.balticawards.com/

https://www.facebook.com/baltijasbalva

https://www.instagram.com/baltic.awards/

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#юмор #театр #маски #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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