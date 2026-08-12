В столице Италии археологи обнаружили древнеримский домус, предварительно датируемый II веком нашей эры. Под землей сохранились помещения с фресками, мозаиками и другими элементами богатого внутреннего убранства.

Неожиданная находка была сделана во время обследования и подготовки к реставрации старинного здания. Под более поздними городскими слоями специалисты обнаружили остатки большого древнеримского особняка.

После этого на месте начались археологические раскопки. Исследователи выявили несколько просторных помещений, которые, по предварительным оценкам, относятся ко II веку нашей эры.

Особый интерес представляет отделка дома. На стенах и сводах сохранились многоцветные фрески, мозаичные панно и образцы древней живописи. Хорошая сохранность декоративных элементов позволит специалистам подробнее изучить художественные традиции и методы работы мастеров времен Римской империи.

Археологи отмечают, что обнаружение столь крупного и хорошо сохранившегося античного сооружения в центре современного Рима представляет значительную ценность. Подобные находки помогают исследователям лучше понять, как выглядели дома состоятельных римлян, как развивалась городская застройка и какой была повседневная жизнь представителей знати.

Сейчас специалисты документируют обнаруженные помещения и изучают найденные элементы. Особое внимание уделяется их консервации, чтобы защитить древние фрески, мозаику и другие детали от разрушения.

В дальнейшем уникальную находку планируется сохранить и сделать доступной для широкой публики.