Поклонники «Гарри Поттера» добились изменения маршрута крупного энергетического проекта в Великобритании. Причиной стала импровизированная «могила» эльфа Добби на пляже Фрешуотер-Уэст в Уэльсе, ставшем местом паломничества фанатов знаменитой киносаги.

История получила огласку после того, как руководитель проекта Саймон Ладлам рассказал BBC о планах проложить около 200 километров кабеля, часть маршрута которого должна была пройти через Фрешуотер-Уэст. Именно на этом пляже снималась сцена из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», где после гибели Добби Гарри хоронит своего верного друга.

Со временем поклонники создали на месте съемок неофициальный мемориал. Посетители оставляют там камни с посланиями, носки — отсылку к истории освобождения Добби — и другие памятные предметы.

После того как планы строительства стали известны широкой публике, компания столкнулась с неожиданно бурной реакцией. В ее офис начали поступать многочисленные звонки от поклонников «Гарри Поттера», обеспокоенных тем, что строительные работы и тяжелая техника могут повредить мемориал.

Ладлам позднее признавался, что сначала не вполне понимал причину такого беспокойства и даже не знал, кто такой Добби. Коллегам пришлось объяснить ему значение этого места для поклонников киносаги. Вскоре стало ясно, что игнорировать общественный резонанс не получится.

В результате проектировщики пересмотрели первоначальную схему и изменили маршрут кабеля так, чтобы строительные работы не затрагивали знаменитый пляж.

При этом возникла любопытная ситуация: новый маршрут оказался неподалеку от настоящих археологических памятников бронзового века. Однако древние объекты, по словам участников проекта, не вызвали столь эмоциональной реакции общественности, как «могила» вымышленного эльфа.

Проект Greenlink в итоге был реализован. Энергетическая линия связала энергосистемы Великобритании и Ирландии и способна обеспечивать передачу электроэнергии для сотен тысяч домов.

В компании к необычной истории отнеслись с юмором. Ладлам впоследствии отмечал, что проект удалось завершить, поклонники «Гарри Поттера» остались довольны, а значит, «Добби счастлив».

Эта история стала необычным примером того, как популярная культура и активность фанатского сообщества могут повлиять даже на реализацию крупного инфраструктурного проекта.