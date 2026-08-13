Появление работ загадочного уличного художника Бэнкси обошлось британским властям примерно в 150 тысяч фунтов стерлингов. Причем речь идет не о покупке произведений, а о расходах на их удаление, охрану и различные административные процедуры.

Как отмечают британские СМИ, окончательная сумма может оказаться еще выше, поскольку некоторые работы Бэнкси удалить оказалось значительно сложнее, чем предполагалось.

Самой дорогостоящей стала работа, появившаяся в сентябре 2025 года на здании Королевского суда в Лондоне. На ней изображен судья в традиционном парике, заносящий молоток над протестующим с испачканным кровью плакатом.

Поскольку здание имеет статус памятника архитектуры и охраняется государством, власти должны были восстановить первоначальный облик фасада. По данным Министерства юстиции Великобритании, около 50 тысяч фунтов было потрачено непосредственно на попытки удалить рисунок. Еще более 35 тысяч ушло на усиление охраны и оплату сверхурочной работы сотрудников службы безопасности.

Однако обычные способы очистки стены не дали необходимого результата. Теперь специалисты используют более дорогостоящие лазерные технологии. Если и они окажутся бессильны, поврежденные элементы каменной кладки, возможно, придется полностью заменить, что приведет к новым расходам.

Еще почти 60 тысяч фунтов Вестминстерский городской совет потратил после появления другой работы Бэнкси в Ватерлоо-плейс неподалеку от Трафальгарской площади. Установленная там инсталляция изображала человека с флагом, закрывающим лицо.

После появления арт-объекта место стало привлекать множество прохожих и поклонников художника. Властям пришлось установить защитные ограждения, организовать круглосуточную охрану и провести необходимые административные процедуры.

Еще одна необычная работа Бэнкси появилась в августе 2024 года в лондонском Сити. Художник превратил старую полицейскую будку в своеобразный «аквариум», изобразив на ее поверхности стаю пираний.

Конструкцию впоследствии демонтировали. Эти работы обошлись примерно в 2200 фунтов. Однако в отличие от предыдущих случаев произведение решили сохранить: его планируют представить публике в Лондонском музее.

Расходы на работы Бэнкси вновь вызвали в Великобритании спор о границе между уличным искусством и вандализмом. Критики возмущаются тем, что из бюджета приходится выделять десятки тысяч фунтов на устранение последствий действий художника на общественных и исторических зданиях.

Защитники Бэнкси, напротив, отмечают, что его произведения превращают городские пространства в открытые художественные площадки, привлекают тысячи людей и вызывают общественные дискуссии. Поэтому вопрос о том, что делать с очередной неожиданно появившейся работой художника — сохранять ее или удалять, — для британских властей остается далеко не простым.