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Ветряки уродуют характерный латвийский ландшафт - министр культуры 2 215

Культура &
Дата публикации: 13.08.2026
LETA
Изображение к статье: Ветрогенераторы рядом с замком

Министр культуры Наурис Пунтулис (NA) подчеркивает, что при строительстве ветропарков необходимо учитывать и их влияние на ландшафт Латвии. Об этом он заявил после встречи с представителями общественно полезной организации Drosme darīt.

Министр культуры Наурис Пунтулис (NA) подчеркивает, что при строительстве ветропарков необходимо учитывать и их влияние на ландшафт Латвии. Об этом он заявил после встречи с представителями общественно полезной организации Drosme darīt.

Как сообщила агентству LETA советник министра Агнесе Варпиня, представители организации отметили, что сейчас в Латвии планируется масштабное строительство ветропарков, однако недостаточно внимания уделяется тому, как они изменят ландшафт. В частности, речь идет о появлении ветряных турбин сравнительно близко к исторически значимым культурным и туристическим объектам либо в пределах их визуальной доступности.

Пунтулис подчеркнул, что культурное наследие и характерный латвийский ландшафт являются неотъемлемой частью национальной идентичности и чувства принадлежности. Ландшафту также посвящен отдельный раздел Культурного канона Латвии.

«Для сохранения этих ценностей необходимо учитывать сегодняшнюю реальность, в том числе присутствие ветропарков. Государству следовало бы более ответственно и гораздо продуманнее подходить к включению таких промышленных объектов в окружающую среду и еще тщательнее и шире оценивать влияние ветропарков на то, каким в будущем мы будем видеть особый ландшафт Латвии», — заявил министр культуры.

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#Латвия #строительство #министр культуры
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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