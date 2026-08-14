Американская певица Ариана Гранде представила восьмой студийный альбом Petal — продолжение пластинки Eternal Sunshine. Новую работу артистка называет экспериментальной и признается, что при ее создании позволила себе быть гораздо более прямолинейной и эмоциональной, чем прежде.

Исполнительными продюсерами и соавторами альбома стали сама Гранде и шведский продюсер Илья Салманзаде (ILYA), с которым певица ранее работала над своим хитом Problem. По словам Арианы, образ Petal — это нечто живое, способное пробиться сквозь холодную и твердую поверхность. Однако за поэтичным названием скрывается весьма эмоциональная пластинка.

Гранде рассказала, что во время работы над альбомом находилась в непривычном для себя состоянии и практически не пыталась сдерживать накопившуюся злость. Раньше певица неоднократно переписывала тексты, смягчая слишком резкие и откровенные формулировки, однако на этот раз решила оставить их такими, какими они появились изначально.

Значительная часть песен посвящена отношениям, расставаниям и переживаниям после них. В композициях певица рассуждает о бывшем возлюбленном, новых отношениях и переменах в собственной жизни. Некоторые песни получились настолько откровенными, что Гранде без стеснения затрагивает тему секса и собственного влияния на мужчин.

Впрочем, Petal — это не только провокация. За дерзкими текстами скрываются более уязвимые эмоции: любовь, разочарование, сожаление и попытка пережить болезненный разрыв. Особенно отчетливо эта сторона альбома проявляется в песне Oh Well, посвященной сложным чувствам к человеку, которого героиня по-прежнему любит.

В СМИ содержание альбома связывают с личной жизнью Гранде и ее отношениями с актером Итаном Слейтером. При этом сама певица не называет его имени в песнях, поэтому утверждать, что все композиции посвящены именно этим отношениям, нельзя.

Таким образом, Petal стал для Арианы Гранде возможностью показать публике непривычную сторону своего характера — более резкую, раскованную и эмоционально открытую. Если раньше певица старалась сглаживать острые углы, то теперь решила практически не ставить себе ограничений.