В четверг, 13 августа, на улице Симаня, 10, открыли мурал художницы Валерии Сосовой "Дорога домой". Работа создана в рамках Месяца уличного искусства в Риге и вдохновлена историей Саркандаугавы и тесной связью этого района с водой.

"Дорога домой" стала первой крупноформатной настенной работой Валерии Сосовой. В создании мурала ей помогали художница Bikti, а также участницы объединения граффити и уличных художниц PoN Crew (Paint On Nails). Эскиз Сосовой перенесли на стену здания в большом масштабе, благодаря чему в Саркандаугаве появился новый объект уличного искусства.

В своем творчестве Валерия Сосова обращается к историям городской среды и их визуальной интерпретации. В работе "Дорога домой" исторические мотивы Саркандаугавы превратились в современный рассказ о движении, чувстве принадлежности и возвращении домой.

Подобные настенные росписи делают Саркандаугаву ярче и интереснее, одновременно обращая внимание на историю и особенности района. Они позволяют как местным жителям, так и гостям по-новому взглянуть на привычную городскую среду.

Мурал создан в рамках Месяца уличного искусства в Риге, приуроченного к празднованию 825-летия города.