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Рига отметит 825-летие: улицы Старого города превратятся в огромную сцену 0 69

Культура &
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига отметит 825-летие: улицы Старого города превратятся в огромную сцену

15 августа улицы Старой Риги превратятся в большую сцену под открытым небом. В рамках празднования 825-летия столицы здесь встретятся две старинные европейские традиции — уличная музыка и искусство пантомимы.

С 14:00 до 18:30 на площадях и улицах Вецриги будут выступать музыканты и артисты. В разных уголках Старого города можно будет услышать джаз, диксиленд, классическую музыку и перкуссию, а привычный городской пейзаж дополнят мимы, клоуны, живые скульптуры и представители японского танцевального направления буто.

Организаторы предлагают жителям и гостям столицы отправиться на своеобразную творческую прогулку по Старой Риге, во время которой практически любая площадь, улица или перекресток могут неожиданно превратиться в импровизированную сцену.

Особое внимание в программе уделено пантомиме. Эту традицию в Латвии уже более полувека сохраняет и развивает ансамбль «Рижская пантомима» (Rīgas pantomīma).

Всего свое мастерство продемонстрируют около 20 артистов пантомимы. Вместе с участниками «Рижской пантомимы» перед публикой выступит специальный гость из Италии — клоун-мастер Camilo.

Еще одной необычной частью программы станет выступление танцоров «Butō Lab». Они познакомят зрителей с авангардным японским танцем буто, который должен добавить празднику необычный и зрелищный акцент.

На улицах Старого города появятся и живые скульптуры в исполнении артистов передвижного цирка «Beztemata».

Завершится программа общим флешмобом на Ратушной площади. Музыканты, танцоры и артисты объединятся в одном представлении, где музыка, движение и уличный театр станут частью общего праздничного действа.

Организаторы подчеркивают, что именно историческая атмосфера Риги, старинного ганзейского города, особенно хорошо подходит для продолжения европейских традиций уличной музыки и театра.

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#Рига #история #Латвия #культура #музыка #танец
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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