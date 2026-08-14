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«Звёздные войны: Новая надежда» впервые перевели на валлийский 0 53

Культура &
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Звёздные войны: Новая надежда» впервые перевели на валлийский

Кадр из фильма

Культовый фильм «Звёздные войны: Новая надежда» впервые получит полноценный дубляж на валлийском языке. Проект приурочен к 50-летию знаменитой космической саги, первый фильм которой вышел на экраны в 1977 году.

Созданием валлийской версии занимается медиакомпания Tinopolis совместно с региональным телеканалом S4C. Проект получил необходимые разрешения от Lucasfilm.

Перед создателями дубляжа стоит непростая задача: адаптировать знаменитые реплики и диалоги так, чтобы они естественно звучали на валлийском языке, но при этом сохранили атмосферу оригинального фильма и характеры его героев.

Особое внимание уделяется ставшим культовыми фразам персонажей. Авторам перевода необходимо найти баланс между точностью оригинала и особенностями валлийского языка, чтобы знакомые миллионам поклонников сцены не потеряли своего смысла и эмоциональности.

Премьерный показ валлийской версии «Новой надежды» станет частью мероприятий, посвященных юбилею «Звёздных войн». После премьеры фильм планируют показать по телевидению, а также сделать доступным для просмотра на цифровых платформах.

Создатели проекта рассчитывают, что необычный дубляж заинтересует не только поклонников «Звёздных войн», но и молодую аудиторию. В Уэльсе подобные проекты рассматривают как один из способов поддерживать и популяризировать валлийский язык, особенно среди молодежи.

Использование регионального языка в столь известной кинофраншизе должно показать, что валлийский может органично звучать не только в традиционной культуре или местных телепрограммах, но и в произведениях мировой массовой культуры.

Таким образом, история Люка Скайуокера, принцессы Леи, Хана Соло и Дарта Вейдера впервые за почти полвека существования фильма зазвучит для зрителей на валлийском языке.

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#кино #молодежь #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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