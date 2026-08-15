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Энн Хэтэуэй хранит страшную тайну: вышел трейлер психологического триллера «Верити» 0 61

Культура &
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вышел трейлер психологического триллера «Верити»

В Сети появился новый трейлер психологического триллера «Верити» (Verity), снятого по популярному роману американской писательницы Колин Гувер. Главные роли в картине исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт. Премьера фильма запланирована на начало октября.

Студия Amazon MGM Studios представила полноценный трейлер одной из заметных литературных экранизаций этой осени. В центре сюжета — история, в которой семейная драма постепенно превращается в опасную психологическую игру.

Главная героиня Ловен Эшли, которую играет Дакота Джонсон, — писательница, переживающая не лучшие времена и испытывающая серьезные финансовые трудности. Однажды она получает неожиданное предложение от Джереми Кроуфорда в исполнении Джоша Хартнетта.

Его жена Верити Кроуфорд — знаменитая писательница, которая после тяжелой автомобильной аварии больше не может продолжать работу над своей успешной серией книг. Джереми предлагает Ловен поселиться в семейном доме и закончить произведения Верити вместо нее.

Для Ловен это кажется шансом выбраться из финансового тупика. Однако работа в доме Кроуфордов очень быстро приобретает совсем другой характер.

Разбирая бумаги и записи Верити, героиня обнаруживает незаконченный автобиографический текст. Его содержание заставляет совершенно иначе взглянуть на прошлое знаменитой писательницы и ее семьи. Чем глубже Ловен погружается в найденные материалы, тем больше возникает вопросов: что в них правда, а что — плод воображения автора?

Ситуацию осложняют отношения Ловен с Джереми. Между ними возникает взаимное притяжение, и профессиональная история постепенно превращается в опасный любовный треугольник. При этом сама Верити, которая практически не может двигаться и говорить, становится все более пугающей фигурой происходящего.

Трейлер делает ставку на мрачную атмосферу, тревожные детали и ощущение, что в доме Кроуфордов никому нельзя полностью доверять. Один из наиболее необычных эпизодов — поцелуй Ловен и Джереми, во время которого его лицо неожиданно сменяется лицом Верити.

Дополнительное напряжение создает мрачная версия хита Кайли Миноуг Can't Get You Out of My Head.

Режиссером картины выступил Майкл Шоуолтер, уже работавший с Энн Хэтэуэй над мелодрамой «Мысль о тебе». Сценарий экранизации написал Ник Антоска. В числе продюсеров проекта — сама Хэтэуэй и автор романа Колин Гувер.

Американская и международная премьера «Верити» намечена на 2 октября 2026 года. Первоначально фильм собирались выпустить еще в мае, однако затем дату релиза перенесли на осень.

Судя по трейлеру, создатели решили сохранить главную интригу романа Колин Гувер: зрителю до самого конца придется сомневаться, кому из героев можно верить и что на самом деле произошло в семье Кроуфордов.

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#культура #роман
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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