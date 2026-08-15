В юрмальском зале «Дзинтари» чередой значимых концертов состоялся фестиваль Artissimo. И его главной изюминкой стал концерт великого уроженца Риги, всемирно известного виолончелиста Миши Майского, выступившего со своими детьми!

Два гения за одной партой

Миша Майский родился 10 января 1948 года в Риге и считается одним из самых признанных и ведущих музыкантов современности. Он вошёл в историю музыки как единственный в мире виолончелист, который учился сразу у двух легендарных мастеров XX века - Мстислава Ростроповича и Григория Пятигорского.

А свой творческий путь Майский начинал с обучения игре на виолончели в 8 лет в рижской музыкальной школе имени Эмиля Дарзиня. В школе Миша Майский сидел за одной партой с другим Мишей – будущим гением балета Михаилом Барышниковым, который моложе своего друга всего на 17 дней!

И кстати, по сведениям портала bb.lv уже этой осенью великий Барышников вновь должен навестить родную Ригу, чтобы открыть на улице Блауманя, 19 уже практически готовый центр искусств своего имени.

Построить коммунизм не получилось

Что до Майского, то в четырнадцать лет он уехал из Латвии и продолжил учебу в Ленинграде, а после победы на Всесоюзном конкурсе исполнителей перевёлся в Московскую консерваторию в класс Ростроповича. В 1966 году музыкант стал лауреатом Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Судьба музыканта в СССР сложилась драматично. И она достойна романов и экранизаций! После того как его сестра эмигрировала в Израиль, Майский подвергся преследованиям со стороны советских властей.

В 1970 году по сфабрикованному делу о спекуляции (за покупку магнитофона в магазине «Березка») его осудили и отправили на принудительные работы. Проведя более года в Горьковской области, он смог репатриироваться в Израиль в 1972 году.

Об этом Миша вспоминает с горькой иронией: «Понимаете, я почти полтора года грузил цемент и старался строить коммунизм, но ничего не получилось!».

Небоскребы-небоскребы, а я маленький такой

После эмиграции карьера Майского стремительно пошла вверх: в 1973 году он с успехом выступил в нью-йоркском Карнеги-холле. В том же году завоевал первую премию на престижном виолончельном конкурсе во Флоренции. Много лет имеет эксклюзивный контракт с престижным лейблом Deutsche Grammophon, записав более тридцати альбомов с лучшими мировыми оркестрами.

Более 45 лет музыкант играет на старинной виолончели работы итальянского мастера Доменико Монтаньяны (начало XVIII века).

«Для меня большая радость хоть изредка, но возвращаться в родной город, – сказал порталу bb.lv великий музыкант. – В конце концов, это прекрасная возможность показать моим детям город, в котором я вырос на улице Революцияс (ныне Матиса), навестить могилы родных, ведь здесь похоронен мой дорогой отец. И наконец, мне давно хотелось показать моих сына и дочь в качестве музыкантов в составе нашего Maisky Trio – по-моему, они поручились вполне интересные!».

Главная мечта

Музыканты профессионально выступают вместе с 2006 года, гастролируя по разным континентам. Создание этого трио Миша Майский называет главной мечтой своей жизни.

Лиля Майская, сопроводившая сейчас отца игрой на фортепиано, родилась 1987-м в Париже. Начала обучаться игре на фортепиано с четырёх лет, музыкальное образование получила в Бельгии. Активно гастролирует по всему миру, выступая на престижных европейских и международных фестивалях (например, фестиваль в Вербье) и на крупнейших концертных площадках.

В то время как Саша Майский ныне известный бельгийский скрипач. Он родился в 1989 году в Брюсселе и выступает по всему миру как сольный исполнитель, так и в составе семейного ансамбля Maisky Trio.

Давайте дружить семьями

Фестиваль Artissimo уже в четырнадцатый раз устраивает руководитель концертного агентства «Фонд Германа Брауна», пианистка, офицер ордена Трёх звезд Инна Давыдова. Великолепного Майского она раз пять привозила в Юрмалу, а вот визит Миши с детьми-музыкантами организовала впервые.

«Радует, что в исполнении Майских звучали сочинения Клары Шуман, Роберта Шумана и Иоганнеса Брамса. Такое семейное трио не только исполнителей, но и композиторов! Мы знаем, что Клара была женой Шумана и в неё всю жизнь был влюблен Брамс. Известно, что в какой-то момент она уничтожила письма от Брамса, поэтому мы многого не знаем. Но то, что это были подлинные чувства, – известно. И музыка всех троих в этом концерте звучала в исполнении трёх Майских! Прекрасно!».