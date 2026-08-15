В центре Лондона появится крупнейший в Великобритании официальный магазин Harry Potter. Новый флагман Warner Bros. откроется на знаменитой Оксфорд-стрит в ноябре 2026 года — на фоне растущего интереса к волшебной вселенной в преддверии нового сериала о Гарри Поттере.
Как сообщает Variety, магазин займет два этажа общей площадью более 21 тысячи квадратных футов — около 1950 квадратных метров. Его интерьер будет вдохновлен Косым переулком — знаменитой торговой улицей волшебников из книг Джоан Роулинг.
Создатели обещают превратить пространство не просто в торговую точку, а практически в самостоятельную достопримечательность для поклонников саги.
Одним из главных объектов станет дракон, возвышающийся над воссозданным банком Гринготтс. Кроме того, посетители увидят полноразмерную копию трехэтажного автобуса «Ночной рыцарь», знакомого по книгам и фильмам.
В магазине появится и собственная версия паба «Дырявый котел», где гости смогут перекусить и попробовать знаменитое сливочное пиво Butterbeer.
Представитель Warner Bros. Карл Дюррант назвал открытие нового флагмана важным событием для компании. По его словам, Оксфорд-стрит является идеальным местом для пространства, посвященного магии и историям, которые уже много лет объединяют поклонников по всему миру.
Эксклюзивы для поклонников Гарри Поттера
Магазин на Оксфорд-стрит станет вторым официальным магазином Harry Potter в Великобритании. Первый находится на лондонском вокзале Кингс-Кросс рядом со знаменитой платформой 9¾.
Однако новый флагман будет значительно масштабнее и предложит товары, которые нельзя приобрести в других официальных магазинах.
По данным Variety, специально для него подготовят эксклюзивную волшебную палочку, посвященную Косому переулку, коллекционную фигурку Funko Pop, а также работу дизайнерской студии MinaLima, вдохновленную «Ночным рыцарем» и волшебной торговой улицей.
Таким образом, новый магазин может быстро превратиться в еще одну точку притяжения для поклонников Гарри Поттера в британской столице — наряду с Кингс-Кросс и студийным комплексом Warner Bros., где посетителям показывают оригинальные декорации, костюмы и реквизит из фильмов.
Открытие приурочили к новой волне поттеромании
Выбор времени для запуска огромного магазина выглядит вполне закономерным. Warner Bros. готовится к новой волне интереса к франшизе, связанной с телевизионной экранизацией книг Джоан Роулинг для HBO.
Кроме того, открытие в ноябре позволит флагману начать работу в разгар предрождественского сезона — одного из самых прибыльных периодов для британской розничной торговли.
Лондон и сегодня остается одним из главных центров «поттеровского туризма»: по всему городу работают многочисленные магазины с мантиями, шарфами факультетов, волшебными палочками и другими сувенирами. Однако далеко не все они официально связаны с Warner Bros.
Любопытно, что, как отмечает Variety, практически одновременно с объявлением о новом флагмане стало известно о закрытии в Лондоне одного из неофициальных магазинов, торговавших товарами по мотивам Гарри Поттера.
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