Коллектив театра уже собрался после летнего перерыва и обсудил планы на первую половину нового театрального года. Основной акцент в предстоящем сезоне будет сделан на постановках, затрагивающих сложные человеческие отношения, семейные конфликты и поиски собственного места в жизни.

Официально сезон стартует 5 сентября. Первым зрителям покажут одну из последних премьер прошлого сезона — комедию датского режиссера Кима Бьярке «Чрезвычайно важная персона (VIP)».

Первая премьера — «Утиная охота»

Уже 3 октября состоится первая премьера сезона — спектакль по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Над постановкой вместе работают режиссеры Эдгар Мальиньш и Олег Шапошников.

Это не первый их совместный опыт обращения к творчеству Вампилова: ранее режиссеры поставили в Даугавпилсе «Старшего сына».

В центре «Утиной охоты» — человек, оказавшийся в состоянии внутреннего кризиса и неопределенности. Постановка расскажет о непростых отношениях между людьми, невозможности принять важные решения и привычке откладывать перемены на потом. Спектакль будет идти на русском языке с латышскими субтитрами.

Еще одной крупной премьерой станет знаменитая пьеса Генрика Ибсена «Привидения», известная также под названием «Призраки». Над ней работает норвежский режиссер Терье Скунсенг-Неудер.

Семейная драма Ибсена рассказывает о тайнах прошлого, последствия которых продолжают преследовать героев спустя годы. Премьера намечена на начало ноября. В спектакле заняты Ирина Кешишева, Владислав Васильев, Михаил Самодахов, Виктор Янцевич и Алина Калина.

«Дюймовочка» к Рождеству

Не останутся без новой постановки и юные зрители. В преддверии Рождества театр представит детский мюзикл Яниса Лусенса «Дюймовочка».

Спектакль будет звучать сразу на двух языках — латышском и латгальском. Кроме того, режиссер Вадим Богданов работает над новой камерной постановкой, подробности которой театр обещает раскрыть позднее.

Продолжится и традиция новогодних концертов. Однако на этот раз праздничная программа пройдет не в здании театра, а во Дворце культуры. Благодаря более просторному залу концерт смогут увидеть больше зрителей.

Театр расширяет международное сотрудничество

Одним из важных направлений нового сезона станет сотрудничество с театрами соседних стран. Даугавпилсский театр уже обсуждает с Вильнюсским Старым театром возможность обмена гастрольными постановками и намерен продолжать совместные проекты с таллинским театром Сюдалинна.

В октябре даугавпилсская труппа отправится в Ригу со спектаклем «Чайка», а в ноябре примет участие в театральном фестивале в литовском Биржае.

Кроме того, театр продолжит делать репертуар многоязычным. В начале 2027 года планируется постановка, в которой будет звучать польский язык.