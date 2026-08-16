Парфюмерная культура стран Персидского залива становится все более популярной за пределами Ближнего Востока. Организаторы проходящего в Дохе фестиваля Teeb Al Hazm готовятся впервые привезти его в Европу — европейский дебют выставки планируется провести в Лондоне.

В странах Персидского залива духи традиционно занимают особое место. Здесь аромат — не просто элемент роскоши или дополнение к образу. Использование благовоний на протяжении столетий связано с повседневными привычками, приемом гостей и религиозными традициями.

Особенно популярны уд, мускус, роза, амбра и бахур — ароматизированные древесные щепки и смеси, которые сжигают в специальных курильницах, наполняя помещение густым ароматом. Уд, получаемый из насыщенной смолой древесины агарового дерева, считается одним из наиболее ценных компонентов восточной парфюмерии.

Именно этой культуре посвящен фестиваль Teeb Al Hazm, который дважды в год проходит в Дохе. На одной площадке собираются парфюмерные дома со всего Ближнего Востока — от производителей традиционных композиций на основе уда до современных нишевых брендов.

При этом вкусы покупателей постепенно меняются. Классические восточные ароматы никуда не исчезают, однако молодые парфюмерные дома все чаще соединяют традиционные для региона ингредиенты с современными тенденциями мировой парфюмерии. В результате появляются композиции, способные заинтересовать покупателей далеко за пределами арабских стран.

Растущий международный интерес к таким ароматам и подтолкнул организаторов Teeb Al Hazm к расширению географии фестиваля.

Глава Al Hazm Mall Мохамед Аль-Эмади рассказал Euronews, что следующим крупным направлением станет Лондон. Это будет первое появление Teeb Al Hazm в Европе. Ранее организаторы уже проводили мероприятие в Абу-Даби, а также готовятся представить проект в Эр-Рияде.

Выход на европейский рынок происходит в момент, когда парфюмерные бренды из стран Персидского залива получают все больше внимания международной аудитории. Восточные композиции привлекают покупателей насыщенностью, стойкостью и необычными для традиционной европейской парфюмерии сочетаниями.

Лондонский дебют Teeb Al Hazm должен стать своеобразной проверкой того, насколько далеко может распространиться эта тенденция. Если раньше уд и бахур воспринимались в Европе преимущественно как экзотика Ближнего Востока, то теперь арабская парфюмерная традиция постепенно превращается в самостоятельное и заметное направление глобального рынка ароматов.