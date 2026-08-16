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«Евровидение-2027» пройдет у моря: назван город-хозяин конкурса 0 1093

Культура &
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Евровидение-2027» пройдет у моря: назван город-хозяин конкурса

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2027 году впервые примет Болгария. Местом проведения 71-го конкурса выбран Бургас — популярный курортный город на побережье Черного моря. Главные шоу планируется провести на «Арене Бургас», рассчитанной примерно на 15 тысяч зрителей.

Право организовать «Евровидение-2027» Болгария получила после победы своей представительницы Dara на конкурсе 2026 года в Вене. Певица завоевала первое место с композицией Bangaranga, обеспечив своей стране возможность впервые в истории принять главное музыкальное телевизионное шоу Европы.

Выбор города-хозяина оказался непростым. Одним из основных претендентов была София — крупнейший город страны с развитой транспортной и гостиничной инфраструктурой. Однако в итоге предпочтение было отдано Бургасу.

Одним из преимуществ черноморского города стала возможность совместить масштабное музыкальное событие с атмосферой морского курорта. Организаторы рассчитывают, что необычная для «Евровидения» локация поможет создать собственный узнаваемый образ конкурса.

Уже определены и даты шоу. Первый полуфинал запланирован на 11 мая 2027 года, второй состоится 13 мая, а победитель «Евровидения-2027» будет определен в финале 15 мая.

Для Бургаса конкурс станет серьезным испытанием. Хотя город ежегодно принимает большое количество туристов, основной поток отдыхающих приходится на летние месяцы. Теперь гостиницам, общественному транспорту и другим городским службам придется подготовиться к приезду тысяч иностранных гостей уже в мае.

Одновременно власти рассчитывают получить значительный экономический эффект. «Евровидение» способно привлечь в регион многочисленных поклонников конкурса, журналистов и туристов и дополнительно представить черноморское побережье Болгарии международной аудитории.

Центром событий станет современная «Арена Бургас», открытая несколько лет назад. Технические возможности комплекса позволяют проводить крупные концерты и телевизионные шоу, однако площадку предстоит адаптировать к многочисленным требованиям организаторов «Евровидения».

Выбор Бургаса стал в определенной степени неожиданностью: столь крупные международные мероприятия чаще достаются столицам или крупнейшим мегаполисам. В 2027 году организаторы решили изменить привычную картину — вместо столичной атмосферы зрителей «Евровидения» ждут Черное море, курортный Бургас и конкурсная сцена практически у побережья.

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#туризм #Евровидение #культура #Болгария #музыка
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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