Состоялся сбор труппы Латвийского национального театра. И главной сенсацией стало то, что в сентябре здесь ожидается премьера пьесы, главным героем которой станет несгибаемый коммунист Альфред Рубикс.

Член политбюро КПСС после президента ЛР

Неординарные политические деятели латвийской современности при жизни становятся героями театральных постановок. В конце минувшего сезона в театре «Дайлес» состоялась премьера спектакля «Указ № 2», в котором главным героем стал президент Латвии Валдис Затлерс, лихо разогнавший Сейм 28 мая 2011 года. Роль жесткого Затлерса исполнил известный латвийский актер Артур Скрастиньш.

Возможно, грядущая в сентябре премьера спектакля «Принципиальная позиция», одним из героев станет Альфред Рубикс – это своеобразный ответ «Дайлес». В роли Альфреда Петровича - Улдис Анжа. Колорит постановке придаёт и то обстоятельство, что художником по декорациям и костюмам стал скандально известный Кристиан Бректе, автор приснопамятного мурала с обнаженной дамой на рижской школе номер 23 (сейчас ее присоединили к 40-й школе).

Наверное, это совпадение, но мистическое - как раз в сентябре, когда на Новой сцене Национального театра осуществится премьера «Принципиальной позиции», ныне здравствующему и ходящему без палочки товарищу Рубиксу исполняется 91 год! И основные действия пьесы разворачиваются в 1991-м году, когда Альфред Петрович был первым секретарём Компартии Латвии и даже членом Политбюро КПСС в Москве.

Прокурор, Горбачев и маньяк

Впрочем, другим главным героем (вернее, героиней) новой пьесы является выдающийся следователь особенно важных дел Рита Аксёнока, которой автор пьесы Янис Йоневс посвятил целую трилогию.

Первая часть была посвящена застойным 1970-м годам («Что может человек», поставленный в прошлом сезоне), а нынешняя часть погружает нас в то время, когда была восстановлена независимая Латвия. Это было не просто море красно-бело-красных флагов и держание за руки. Это также была эпоха рэкета, взрыва памятников, рейдов на прокуратуру и Министерство внутренних дел, проведённом ОМОНом.

А также события августовского путча, когда свержение либерального лидера СССР Михаила Горбачёва поддержали только три лидера в мире – Муамар Каддафи в Ливии, Саддам Хуссейн в Ираке и Альфред Рубикс в Риге. Что с особой иронией подметил на известной пресс-конференции сам Михаил Сергеевич, вернувшийся из заточения в крымском Форосе в августе 91-го.

Драматург Янис Йоневс сказал, что третьей частью трилогии станут события начала 1980-го, когда по всей Латвии ловили маньяка Рогалева.

«Елгава 94»

Стоит отметить личность 46-летнего Йоневса. Это прогрессивный современный латышский писатель, драматург и переводчик, получивший известность благодаря изданному в 2013 году роману «Елгава 94». В этом документальном труде Янис описал свою молодость в провинциальном латвийском городке на сломе эпох, когда рушилась промышленность и привычные устои.

Роман был весьма тепло принят критиками и читателями. И осенью 2014 года получил литературную премию Европейского Союза, принесшую Янису 5 тысяч евро, но что ещё более ценно – масштабную поддержку для перевода и продвижения книг лауреата на международном уровне. Роман переведён как минимум на 8 языков.

«Сейчас я делаю документальное расследование о событиях 1991 года, — рассказал драматург. - Эти события были особыми в карьере Риты Аксёноки, её расследование действий Рубикса отличалось от других дел за её долгую карьеру. Это связано со сложным балансом сил. Расследование было очень трудоёмким, и совершенно ясно, кто это сделал. Баланс сил был таков, что шансы на арест и судебное преследование в будущем были крайне малы. Были две прокураторы – независимой Латвии и Латвийской ССР, была угроза и жизни следователя, вынужденной защищать своих детей и семью, поэтому мы затронем и семейную жизнь. В том же расследовании участвовала и группа Альфреда Рубикса. Встречаются две принципиальные позиции».

Барышня и хулиган

Кстати, «Принципиальная позиция» - это цитата из самого Альфреда Рубикса, говорившего, что его судебное преследование и заточение в тюрьму уже после реального восстановления независимости страны - способ дискредитировать коммуниста за его принципиальную позицию. Но и следовательница была известна своей позицией!

«И здесь эти две позиции сталкиваются!, — продолжает Янис. - Здесь появляется своего рода кафкианский мотив. Я углублялся в этот вопрос, читал книгу Альфреда Рубика, которую он написал в тюрьме. Конечно, это бесспорно интересная личность. Но и следователь в данном случае имела, возможно, такой особый подход – она очень старалась для своих «клиентов», для заключенных, старалась вести себя очень гуманно. Они даже подружились. Я понимаю, что дружелюбный человеческий аспект был, возможно, частью следственной техники. Да, речь идёт о таких тайнах, которые никто не отрицает. И, конечно, возможно, самый важный мотив проявляется в борьбе за справедливость. И это главная задача следователя. Именно поэтому она отказалась от обычной жизни».

Не верю!

По словам драматурга, перед нами документальный материал, все приведенные в пьесе факты верны. Но в пределах возможного, потому что в свидетельствах современников и даже в документах факты иногда отражаются совершенно по-разному. Янис прочитал книги Рубикса, успел проинтервьюировать Риту Аксёноку, которая ушла из жизни 10 декабря минувшего года в возрасте 89 лет. А вот встретиться с Альфредом Петровичем Янису не удалось...

«Нет, у меня не получилось. Я уже стоял у его дома, звонил, но не получилось. Но я надеюсь, что Рубикс выйдет на контакт. Надеюсь. Есть какое-то предчувствие».

Во всяком случае, было бы справедливым руководству театра выслать Альфреду Рубиксу пригласительный на премьеру в Национальном театре. А вдруг придёт?

В конце концов, Альфред Петрович бодр, энергичен и, судя по всему, это его принципиальная позиция! В конце концов, несгибаемый коммунист живёт на улице Томсона – это по улице Кришьяна Валдемара на автобусе или троллейбусе до театра по прямой всего семь минут езды. Причём, бесплатно, как пенсионеру!