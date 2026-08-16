На Amazon Prime появилась новая подростковая драма «Стерлинг-Пойнт» (Sterling Point), которую уже называют одним из заметных сериалов этого лета. Создатели соединили историю первой любви и взросления с атмосферой канадского озерного края — сосновыми лесами, деревянными домами, лодками и долгими летними вечерами.

Подростковые сериалы в последние годы вновь переживают период популярности. Успех таких проектов, как «Лето, когда я стала красивой», «Вне кампуса» и «Когда замирает сердце», показывает, что подобные истории интересуют далеко не только юную аудиторию. Для взрослых зрителей они нередко становятся возможностью ненадолго вернуться во времена, когда главными проблемами казались отношения, дружба и выбор собственного пути.

«Стерлинг-Пойнт» построен примерно на той же эмоциональной территории, но старается выглядеть менее глянцевым и более естественным.

В центре истории — 17-летняя Энни, которую играет Элла Рубин, и ее брат-близнец Коннор в исполнении Кина Раффало. Получив наследство, брат и сестра оказываются на удаленном острове посреди озера в Канаде. Энни проводит здесь лето, знакомится с местными подростками и постепенно становится частью их компании.

На первый взгляд, перед зрителем вполне традиционная подростковая драма: родители практически отсутствуют, герои влюбляются, сталкиваются с безответными чувствами и оказываются втянуты в любовные треугольники. Но за романтической линией скрывается история о взрослении и необходимости решать, каким будет твое будущее.

Герои постоянно задаются вопросами, знакомыми практически каждому в этом возрасте: кем стать, чего на самом деле хочется от жизни, насколько сильно выбор одного решения способен изменить дальнейшую судьбу и можно ли вообще быть уверенным, что выбрал правильный путь.

При этом создатели сериала постарались уйти от образа идеальных телевизионных подростков. Персонажи «Стерлинг-Пойнта» выглядят нарочито современными: они делают самодельные татуировки, носят джинсовые шорты, банданы и серебряные украшения, интересуются психологией и обсуждают эмоциональные травмы и типы привязанности. Благодаря таким деталям герои воспринимаются скорее как обычные молодые люди со своими тревогами, привычками и странностями, чем как персонажи тщательно отполированной романтической сказки.

Отдельная причина обратить внимание на сериал — место действия. Основные съемки проходили в канадском регионе Мускока, знаменитом своими озерами и лесами. Природа здесь становится практически еще одним героем истории.

Персонажи перемещаются между островами на лодках, собираются на вечеринках в деревянных домах у воды, работают на летних подработках и проводят вместе почти все свободное время. В результате возникает та самая атмосфера бесконечного лета, ради которой зрители и любят подобные истории.

«Стерлинг-Пойнт» вряд ли пытается совершить революцию в жанре подростковой драмы. Его привлекательность скорее в другом: знакомая история о первой любви и поиске себя получила красивую природную декорацию и более современный взгляд на поколение молодых людей. Получился легкий летний сериал для тех, кому хочется на несколько часов забыть о повседневности и перенестись туда, где впереди еще целое лето и кажется, что изменить свою жизнь можно буквально одним решением.