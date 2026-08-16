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Умерла жена писателя Бориса Акунина 0 424

Культура &
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Борис и Эрика.

Борис и Эрика.

В Лондоне скончалась переводчица и литературный редактор Эрика Чхартишвили — супруга писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), сообщает ZIMA Magazine.

16 августа издание опубликовало некролог под заголовком «Прощай, Эрика», в котором говорится, что Чхартишвили была тяжело больна и прошла «тяжелую химию».

Эрика Чхартишвили была второй женой писателя. С 2014 года Чхартишвили вместе с мужем, имеющим двойное гражданство, жила в Лондоне.

Вот, что пишет издание об покойной: «Жена писателя — это всегда миссия. Ежедневный подвижнический труд. Без выходных и каникул. Все должно быть под контролем — тексты, гранки, верстки, издательства, тиражи… Она — первый читатель и самый главный редактор. Помнить про все описки и опечатки, чтобы при первой же возможности их исправить бестрепетной твердой рукой. Править корректуры, править и переписывать жизнь набело. Как правило, у мужа-писателя на это нет ни времени, ни сил. Все на ней. За все в ответе. Такой была Эрика».

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#писатель #смерть #литература #культура #семья #Лондон
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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