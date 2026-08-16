16 августа издание опубликовало некролог под заголовком «Прощай, Эрика», в котором говорится, что Чхартишвили была тяжело больна и прошла «тяжелую химию».

Эрика Чхартишвили была второй женой писателя. С 2014 года Чхартишвили вместе с мужем, имеющим двойное гражданство, жила в Лондоне.

Вот, что пишет издание об покойной: «Жена писателя — это всегда миссия. Ежедневный подвижнический труд. Без выходных и каникул. Все должно быть под контролем — тексты, гранки, верстки, издательства, тиражи… Она — первый читатель и самый главный редактор. Помнить про все описки и опечатки, чтобы при первой же возможности их исправить бестрепетной твердой рукой. Править корректуры, править и переписывать жизнь набело. Как правило, у мужа-писателя на это нет ни времени, ни сил. Все на ней. За все в ответе. Такой была Эрика».