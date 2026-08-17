В Рижском музее фарфора открылась выставка «Встреча» — ретроспектива творчества известной латвийской художницы Маруты Рауде (1965–2018). Экспозиция, объединившая произведения из нескольких музейных и частных собраний, будет доступна для посетителей до 4 октября.

Выставка предлагает заново открыть творческий мир художницы, для которой фарфор был не просто материалом, а способом рассказывать истории, размышлять о времени и создавать собственную систему художественных символов.

Марута Рауде разработала узнаваемый авторский стиль, экспериментируя с различными способами обработки и декорирования фарфора. В своих произведениях она использовала деколь, золочение, люстрирование и различные техники нанесения красок.

Особое значение художница придавала способности фарфора переживать эпохи и сохранять созданное человеком на протяжении многих поколений. Рауде говорила, что при бережном обращении фарфор практически вечен, а искусство позволяет человеку прикоснуться к потоку времени и оставить в нем собственный след.

Рауде принадлежала к поколению латвийских художников, которое после перемен 1990-х годов способствовало превращению фарфора из преимущественно декоративно-прикладного материала в полноценное средство современного художественного высказывания.

Традиционная роспись в ее произведениях постепенно сформировалась в индивидуальный визуальный язык, наполненный символами и философскими образами. При этом Рауде не ограничивалась фарфором: она занималась книжной иллюстрацией, создавала инсталляции и экспериментировала с авторскими техниками. Однако именно фарфор оставался главным направлением ее творчества.

Название выставки — «Встреча» — имеет сразу несколько смыслов. Это новая встреча зрителей с наследием Маруты Рауде, встреча людей, которые знали и ценили художницу, а также своеобразная встреча ее произведений, находящихся в разных коллекциях и впервые собранных в едином выставочном пространстве.

Особое место в экспозиции занимают работы «Большая чашка» (2008) и «Максимализм» (2016). Они позволяют увидеть, насколько разнообразными были художественные приемы Рауде и ее способ превращать привычные фарфоровые формы в произведения с самостоятельным символическим содержанием.

Для ретроспективы собраны произведения из коллекций Рижского музея фарфора, Музея Ротко, Музея декоративно-прикладного искусства и дизайна, Дома Европейского союза, а также Фарфоровой мастерской Маруты Рауде.

За свою творческую жизнь художница провела более 20 персональных выставок, участвовала в многочисленных коллективных проектах и международных симпозиумах в Латвии и других странах. Сегодня произведения Маруты Рауде хранятся как в музейных фондах, так и в частных коллекциях по всему миру.