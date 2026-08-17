Роскошное помолвочное кольцо, которое Криштиану Роналду подарил Джорджине Родригес, продолжает будоражить ювелирных экспертов. Спустя год после помолвки специалисты по-прежнему спорят о размере и стоимости огромного овального бриллианта, а некоторые оценки позволяют причислить украшение к самым дорогим помолвочным кольцам знаменитостей.

Родригес впервые показала кольцо 11 августа 2025 года, когда сообщила в социальных сетях о помолвке с португальским футболистом. На фотографии ее рука лежала поверх руки Роналду, а главным объектом внимания стал массивный бриллиант овальной огранки. Пара к тому моменту была вместе почти девять лет.

С тех пор ювелиры пытаются определить характеристики украшения по фотографиям. И здесь оценки заметно расходятся.

Большинство экспертов сходятся на том, что центральный камень имеет овальную огранку. Однако его вес точно неизвестен. По одной из оценок, речь может идти о бриллианте весом более 22 карат. Другие специалисты называют цифры от 25 до 30 карат. Генеральный менеджер австралийской ювелирной компании Cushla Whiting Анна Уайтинг оценила центральный камень более чем в 25 карат.

В других публикациях появлялись еще более впечатляющие предположения — вплоть до 37 карат. Разница объясняется тем, что эксперты вынуждены судить исключительно по изображениям: официальные характеристики кольца ни Роналду, ни Родригес не раскрывали.

Не меньше разнятся и оценки стоимости. Она зависит не только от веса, но и от цвета, чистоты, происхождения и качества огранки бриллианта. В СМИ фигурировали суммы в несколько миллионов евро. Euronews ранее приводил оценку, согласно которой кольцо весом около 30 карат могло стоить от 2 до 4,5 миллиона евро.

Именно поэтому говорить о рекорде пока можно лишь предположительно. Без сертификата камня невозможно достоверно установить ни его вес, ни характеристики, ни реальную цену.

Интерес к украшению вновь резко вырос после свадьбы пары. Роналду и Родригес поженились 11 августа 2026 года — ровно через год после объявления о помолвке. Скромная гражданская церемония прошла в Кашкайше недалеко от Лиссабона в присутствии пяти детей пары.

История отношений футболиста и испано-аргентинской модели началась в 2016 году. Они познакомились в мадридском магазине Gucci, где Джорджина работала продавцом. В январе 2017 года пара впервые официально появилась вместе на церемонии вручения наград FIFA.

Теперь после свадьбы знаменитой пары помолвочное кольцо стало частью их семейной истории. Однако одна интрига сохраняется: пока характеристики бриллианта официально не раскрыты, ответ на вопрос, действительно ли Роналду подарил возлюбленной одно из самых дорогих помолвочных колец в мире, остается тайной.