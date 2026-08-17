Латвийская ассоциация вещательных организаций, Латвийское общественное медиа и Латвийская ассоциация кинопродюсеров призывают Сейм в третьем чтении не поддерживать поправки к Закону об электронных СМИ. Они предусматривают обязанность дублировать или озвучивать на латышском языке телевизионный контент на языках, которые не являются официальными языками стран Европейского союза.

Хотя заявленная цель поправок - укрепить позиции латышского языка, их реальные последствия могут оказаться обратными. По мнению представителей отрасли, изменения ослабят латвийские СМИ, осложнят показ латвийских фильмов и еще сильнее подтолкнут аудиторию к зарубежным телеканалам и глобальным стриминговым платформам. Такой подход, считают авторы заявления, фактически лоббирует интересы иностранных СМИ.

Абсурдность предлагаемых изменений, по мнению представителей отрасли, особенно хорошо видна на примерах латвийского кино. Во многих фильмах использование других языков является осознанным режиссерским решением и необходимо для достоверного изображения конкретного персонажа, эпохи или исторической ситуации.

Например, в фильме "Лимузин цвета белой ночи" известные фразы тети Мирты на русском языке являются неотъемлемой частью ее образа и атмосферы картины. Предлагаемое регулирование означало бы, что при показе фильма по телевидению эти фразы пришлось бы озвучивать или дублировать на латышский язык. Это не сделало бы фильм более латышским. Но изменило бы сам фильм.

Похожие ситуации возникают и в более новых латвийских картинах, в том числе "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" и "Uļa", где использование русского языка необходимо для передачи исторической среды, эпохи и характеров персонажей.

Еще одна серьезная проблема заключается в том, что новые требования будут распространяться только на телеканалы, находящиеся под юрисдикцией Латвии, но не на поставщиков медиасервисов, зарегистрированных в других странах ЕС и предлагающих свой контент латвийской аудитории. Таким образом, латвийский законодатель создает для местных СМИ худшие конкурентные условия, чем для их зарубежных конкурентов.

В результате регулирование, которое якобы должно укреплять информационное пространство Латвии, фактически дает конкурентные преимущества иностранным СМИ. Если латвийские телеканалы теряют аудиторию, они теряют и рекламные доходы, а вместе с ними - возможности инвестировать в создание местного латвийского контента.

Возникает и проблема авторских прав. Фильм или сериал в большинстве случаев не является материалом, созданным самим телеканалом и который он может изменять по своему усмотрению. Аудиовизуальное произведение является объектом авторского права, а право на его показ приобретается на конкретных лицензионных условиях.

Правообладатель по художественным соображениям может не разрешить перевод, озвучивание или дубляж фрагмента на иностранном языке либо эпизода, который намеренно создан на двух или нескольких языках. Поэтому в отдельных случаях предлагаемое регулирование может поставить телеканалы в ситуацию, когда закон требует совершить действие, на которое у СМИ нет необходимых прав.

Практическое решение в таком случае будет очень простым - вообще не показывать фильм. И проиграет от этого латвийский зритель.

При этом сам контент для зрителя не исчезнет. Он останется доступным на зарегистрированных за рубежом телеканалах, Netflix и других платформах, на которые требования, установленные для латвийских телеканалов, распространяться не будут.

"Латышский язык и информационное пространство Латвии нельзя укреплять за счет ослабления латвийских СМИ. Нельзя создавать ситуацию, при которой латвийские фильмы сложнее показать на латвийских телеканалах, чем на зарубежных платформах", - говорится в заявлении.

Латвийское общественное медиа, Латвийская ассоциация кинопродюсеров и Латвийская ассоциация вещательных организаций призывают Сейм не принимать такое регулирование в предвыборной спешке и перед дальнейшим продвижением полноценно оценить его влияние на конкурентоспособность латвийских СМИ, доступность кино, привычки зрителей и безопасность информационного пространства.

Представители отрасли призывают остановить этот законодательный "брак" и не поддерживать поправки в третьем чтении.