Поиски нового Джеймса Бонда, похоже, вступают в решающую стадию. Одним из главных претендентов на роль агента 007 называют звезду сериала «Медленные лошади» Джека Лаудена. По данным источников в киноиндустрии, кандидатура шотландского актера рассматривается создателями следующего фильма бондианы особенно серьезно.

Об этом рассказал продюсер и писатель Ричард Осман, сославшись на собственные источники. В подкасте The Rest is Entertainment он признался, что именно имя Лаудена в последнее время слышит чаще всего, когда речь заходит о будущем Джеймсе Бонде.

При этом Осман подчеркнул, что окончательного решения пока нет. Однако, по имеющейся у него информации, Лауден действительно находится среди фаворитов на роль знаменитого британского разведчика. Сам Осман считает актера отличным кандидатом на роль нового агента 007.

Сообщается, что Лауден уже прошел в следующий этап отбора. Вместе с ним борьбу продолжает австралийский актер Джейкоб Элорди, известный по сериалу «Эйфория» и фильмам «Присцилла» и «Солтберн».

В ближайшие недели претендентов ожидают очные кинопробы. Полный список кандидатов пока держится в тайне. По неофициальным данным, до решающего этапа могли дойти пять-шесть актеров.

Джек Лауден получил широкую известность благодаря роли Ривера Картрайта в шпионском сериале «Медленные лошади», где его партнером стал Гэри Олдман. Таким образом, опыт работы в шпионском жанре у возможного нового Бонда уже имеется.

Среди других заметных работ Лаудена — главная роль в биографической драме Теренса Дэвиса «Благословение», посвященной британскому поэту Зигфриду Сассуну. Кроме того, актер должен появиться в образе мистера Дарси в новой экранизации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» от Netflix.

Имя преемника Дэниела Крейга остается одной из главных интриг вокруг следующего фильма о Джеймсе Бонде. Если сообщения о новом этапе кастинга подтвердятся, уже в ближайшие месяцы круг претендентов может заметно сузиться, а Джек Лауден пока остается одним из наиболее серьезных кандидатов на право получить знаменитый номер 007.