Латвия определилась с претендентом на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший международный художественный фильм». Страну представит игровой фильм Виетура Кайриша «Уля», уже получивший признание на крупных международных кинофестивалях.

Национальный киноцентр объявил, что фильм «Уля» режиссера Виетура Кайриша выдвинут от Латвии на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм».

Такое решение приняла национальная экспертная комиссия, сформированная Национальным киноцентром и утвержденная Американской киноакадемией. В ее состав вошли продюсеры Алисе Гелзе и Матисс Кажа, кинокритик Кристине Симсоне, режиссер и продюсер Райтис Абеле, а также руководитель Национального киноцентра Дита Риетума.

В этом году на рассмотрение комиссии были представлены две полнометражные картины — «В сети. Рождение легенды ТТТ» Дзинтара Дрейбергса и «Уля» Виетура Кайриша. После оценки художественных достоинств фильмов выбор был сделан в пользу «Ули».

В пользу картины сыграла и ее успешная международная фестивальная история. Мировая премьера фильма состоялась в мае в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где он получил высокие оценки европейских кинокритиков.

Исполнитель главной роли Карлис Арнольд Авотс был удостоен приза за лучшую мужскую роль на Иерусалимском кинофестивале. Кроме того, «Уля» уже включена в программы нескольких осенних фестивалей класса «А», что может повысить узнаваемость фильма среди членов Американской киноакадемии.

Для фильма, претендующего на «Оскар», участие в крупных международных фестивалях имеет большое значение. Именно фестивальные показы помогают привлечь внимание зарубежной профессиональной аудитории еще до начала официальной оскаровской кампании.

В латвийский прокат «Уля» выйдет в середине сентября, а национальная премьера состоится 16 сентября.

Картина создана в копродукции Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Ее выпустила студия Ego Media совместно с Allfilm (Эстония), Staron Film (Польша) и Tremora (Литва).

Авторами сценария стали Карлис Арнольд Авотс, Ливия Улмане, Андрис Фелдманис и Виетур Кайриш. Продюсер фильма — Гунтис Тректерис, оператор — польский кинематографист Войцех Старонь, художник-постановщик — Иева Юрьяне.

Латвия выдвигает фильмы на премию Американской киноакадемии с 1991 года. Среди последних кандидатов были «Январь» Виетура Кайриша, «Моя свобода» Илзе Кунга-Мелгайле, «Поток» Гинта Зилбалодиса и «Божий пес» Райтиса и Лауриса Абеле.

Таким образом, именно «Уля» станет следующим латвийским фильмом, который поборется за место в шорт-листе, а затем — за номинацию на премию «Оскар».