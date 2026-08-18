В конце августа туристам и жителям Греции предложат необычный способ познакомиться с античным наследием страны. В ночь на 28 августа 126 музеев, археологических объектов и исторических памятников можно будет посетить бесплатно.

Масштабную культурную акцию, посвященную августовскому полнолунию, организует Министерство культуры Греции. Традиция существует уже много лет — в 2026 году мероприятие пройдет в 27-й раз и вновь объединит десятки известных исторических мест по всей стране.

Главная особенность этой ночи заключается в том, что многие археологические объекты, обычно закрывающиеся после захода солнца, продолжат принимать посетителей вечером. В зависимости от конкретной площадки попасть туда можно будет примерно с 19:30–20:00 и до полуночи.

Причем гостям предлагают не просто прогулку среди освещенных лунным светом древних руин. Примерно на 60 площадках запланирована специальная культурная программа: концерты классической и современной музыки, театральные представления, поэтические вечера, художественные мероприятия и экскурсии с археологами.

В акции примут участие некоторые из самых известных исторических мест Греции. В их числе — Дельфы с руинами знаменитого храма Аполлона и Древняя Олимпия, считающаяся родиной античных Олимпийских игр.

Бесплатно посетить можно будет также ряд древних минойских дворцов и византийский город Мистра на Пелопоннесе. К программе присоединятся многочисленные музеи и археологические памятники как в материковой части Греции, так и на островах.

При этом одной ночью культурный праздник не ограничится. С 26 по 30 августа в разных регионах страны состоятся дополнительные концерты, выставки, спектакли и другие мероприятия, многие из которых пройдут непосредственно на территории исторических памятников.

Для большинства событий предварительное бронирование не потребуется. Однако желающим провести августовский вечер среди античных руин организаторы рекомендуют заранее проверить расписание выбранного объекта: часы бесплатного посещения и программа на разных площадках могут отличаться.

Августовское полнолуние давно стало в Греции поводом показать древние памятники в совершенно иной атмосфере. Возможность увидеть знаменитые храмы, дворцы и археологические комплексы ночью и при этом бесплатно ежегодно привлекает как местных жителей, так и многочисленных туристов.