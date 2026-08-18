На Сицилии произошло дерзкое ограбление музея: из Регионального музея Мессины (MuMe) похитили четыре произведения одного из крупнейших мастеров итальянского Возрождения Антонелло да Мессина. Стоимость пропавших работ эксперты оценивают в 70–80 миллионов евро.

Преступление произошло поздно вечером 15 августа, когда город был заполнен людьми, отмечавшими праздник Успения Богородицы. Именно в это время злоумышленникам удалось проникнуть в музей и добраться до произведений искусства, несмотря на действовавшую систему безопасности.

По словам директора музея Марисы Меркурио, кража произошла незадолго до 22:00. В этот момент в здании находилась охрана, а сигнализация и другие системы безопасности были включены. Каким образом преступникам удалось обойти защиту, предстоит выяснить следствию.

Главной целью грабителей стал знаменитый полиптих Сан-Грегорио, созданный Антонелло да Мессина в 1473 году. Это одно из наиболее значимых произведений художника и особенно важная работа для его родного города.

Преступники сняли с рамы все пять сохранившихся частей полиптиха. Однако унести удалось не все: две панели они бросили при бегстве. В результате пропали три части произведения.

Кроме того, из бронированной витрины похитили небольшую двустороннюю работу Антонелло да Мессина с изображениями Богоматери и Христа. Таким образом, добычей преступников стали четыре произведения.

Историческая ценность полиптиха Сан-Грегорио особенно велика. Произведение было создано для местного монастыря и на протяжении столетий оставалось в Мессине. Оно пережило разрушительное землетрясение 1908 года, практически уничтожившее город.

Для Мессины случившееся стало не просто музейной кражей. Антонелло да Мессина родился в этом городе и считается одной из ключевых фигур европейской живописи XV века. Директор музея назвала похищенные произведения важнейшей частью культурной идентичности региона и призналась, что сотрудники потрясены случившимся.

Эксперт по искусству Альберто Фиц оценил стоимость похищенного примерно в 70–80 миллионов евро. При этом реальную ценность этих работ определить практически невозможно: речь идет о произведениях исключительного исторического и культурного значения, которые почти невозможно легально продать на открытом арт-рынке.

После ограбления музей закрыли для проведения следственных действий. Правоохранительные органы выясняют, кто стоял за тщательно подготовленной кражей и куда могли вывезти шедевры.

Итальянские культурные и местные власти уже назвали произошедшее тяжелым ударом по национальному наследию. Теперь главная задача следователей — найти похищенные работы прежде, чем они исчезнут в подпольном мире торговли произведениями искусства.