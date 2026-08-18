Черная криминальная трагикомедия «Грязь» (Filth), вышедшая еще в 2013 году, со временем приобрела почти культовый статус. Экранизация одноименного романа Ирвина Уэлша, автора знаменитого «На игле», начинается как провокационная история об абсолютно аморальном полицейском, но постепенно превращается в тяжелую психологическую драму.

Режиссером картины выступил Джон С. Бэйрд, а главную роль исполнил Джеймс МакЭвой. Его герой Брюс Робертсон — детектив-сержант полиции Эдинбурга, который мечтает получить повышение и стать инспектором.

Однако назвать Робертсона образцовым стражем порядка невозможно. Он манипулирует окружающими, злоупотребляет алкоголем и наркотиками, не считается практически ни с какими моральными ограничениями и готов на все, чтобы обойти коллег в борьбе за желанную должность. Ради повышения полицейский распускает слухи, устраивает провокации, шантажирует и подставляет конкурентов.

Одновременно Робертсону поручают серьезное дело — расследование убийства иностранного студента. Но чем дальше продвигается история, тем очевиднее становится, что самому полицейскому помощь нужна едва ли не больше, чем людям, которых он должен защищать. Его психологическое состояние ухудшается, депрессия усиливается, а реальность начинает смешиваться с галлюцинациями.

Именно эта трансформация во многом сделала «Грязь» особенным фильмом. Первоначально зрителю предлагают едкую, грубую и местами шокирующую комедию с черным юмором, откровенными эпизодами и ярко выраженным шотландским колоритом. Но постепенно за цинизмом главного героя открывается совсем другая история — о внутреннем разрушении, одиночестве и человеке, который стремительно теряет контроль над собственной жизнью.

Одной из главных причин посмотреть фильм остается игра Джеймса МакЭвоя. Актеру удалось сделать своего персонажа одновременно отталкивающим, смешным, пугающим и трагичным. За роль Брюса Робертсона МакЭвой получил награду British Independent Film Awards как лучший актер, а позднее был отмечен и на Empire Awards. Картина также получила номинации за режиссуру и актерские работы второго плана.

При сравнительно скромном бюджете в 5 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате около 9,1 миллиона долларов и особенно успешно выступил в Шотландии. На Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 67%.

«Грязь» длится всего 1 час 37 минут, но за это время успевает несколько раз сменить настроение и жанровую интонацию. Тем, кто ожидает обычную криминальную комедию о плохом полицейском, фильм способен преподнести неприятный и одновременно сильный сюрприз: за вызывающим поведением Робертсона скрывается куда более мрачная история.

Поэтому даже спустя годы после премьеры «Грязь» остается фильмом, который трудно назвать приятным или легким просмотром, зато забыть его после финальных титров оказывается гораздо сложнее.