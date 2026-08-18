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В Риге откроется выставка «Помидоры и травы 2026» 1 149

Культура &
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге на пять дней откроется настоящее помидорное королевство

С 19 по 23 августа Латвийский национальный музей природы превратится в настоящее «помидорное королевство». Здесь пройдет традиционная выставка «Помидоры и травы 2026», на которой посетители смогут увидеть сотни необычных томатов и разнообразные ароматические растения.

Выставку музей организует совместно с коллекционерами и селекционерами Клуба садоводов-энтузиастов «Tomāts». В этом году они подготовили около 300 сортов помидоров — от хорошо известных в Латвии и других странах до совсем новых селекционных разновидностей.

Экспозиция обещает быть особенно красочной. Посетителям покажут светло-розовые, красные, желтые и темно-фиолетовые томаты, круглые и продолговатые, совсем миниатюрные и впечатляюще крупные. Такое разнообразие позволит не только оценить внешний вид плодов, но и познакомиться с сортами, которые пока редко встречаются в латвийских садах и магазинах.

Отдельная часть выставки будет посвящена ароматическим и пряным растениям. Садоводы представят различные виды мяты и базилика, а также розмарин, лаванду, карри, лавр, шпинат и другие культуры.

Одним из участников станет садоводческое хозяйство «Neslinko», которое привезет в музей сразу 120 сортов помидоров, а также богатую коллекцию пряных и ароматических растений.

Выставка будет интересна не только тем, кто хочет полюбоваться необычными плодами. Посетители смогут лично пообщаться с опытными садоводами и получить рекомендации по выращиванию томатов и трав, выбору подходящих сортов и их использованию.

Кроме того, во время выставки можно будет приобрести семена сортов, зарегистрированных в реестре Государственной службы защиты растений Латвии (VAAD).

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#выставка #Латвия #культура #растения #садоводство #помидоры
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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