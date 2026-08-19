До 11 октября в Рижском музее югендстиля можно увидеть, как выглядели модницы, горожанки и прислуга в эпоху расцвета модерна. Выставка «Костюмы в стиле модерн. Вита Миллере» знакомит с работами художника по костюмам Виты Миллере, которая уже десять лет занимается исследованием и реконструкцией исторической одежды для музея.

Профессиональный опыт Миллере получила в латвийских театрах, а с 2016 года сотрудничает с Рижским музеем югендстиля. При создании каждого наряда художница стремится максимально точно воспроизвести особенности моды начала XX века — от характерного кроя и выбора тканей до мельчайших элементов отделки.

Со временем созданные ею костюмы стали частью узнаваемого образа самого музея. Они помогают посетителям не просто рассматривать интерьеры и предметы той эпохи, а буквально погружаться в атмосферу Риги времен расцвета югендстиля.

Экспозиция показывает, насколько разнообразной была мода того времени. Здесь представлены роскошные наряды городских дам, повседневная одежда и костюмы прислуги. Посетители увидят элегантные платья и женские костюмы, юбки и блузки, фартуки и верхнюю одежду.

Особое внимание уделено деталям, без которых невозможно представить моду модерна. Кружева, декоративные застежки, манжеты, броши, пояса, оборки, вышивка и тщательно выполненные складки позволяют рассмотреть не только эстетическую сторону костюма, но и уровень мастерства, необходимый для его создания.

При этом многие представленные наряды нельзя назвать обычными музейными экспонатами. Они продолжают «жить»: сотрудники музея надевают исторические костюмы, встречая гостей, проводя экскурсии и участвуя в различных мероприятиях. Благодаря этому посетители могут увидеть одежду не только в витринах, но и в обстановке, приближенной к повседневной жизни начала прошлого века.

Одним из наиболее примечательных экспонатов стал реконструированный «народный костюм в современном стиле». Его создали по эскизу выдающегося латвийского художника, дизайнера интерьеров, педагога и искусствоведа Юлия Мадерниекса, выполненному в 1904 году.

Готовясь к V Всеобщему латышскому празднику песни, Мадерниекс разработал стилизованные варианты народных костюмов, в которых национальные традиции сочетались с эстетикой модерна и новыми для начала XX века художественными идеями. Спустя более столетие Вита Миллере воссоздала один из таких нарядов для музейной коллекции. Теперь посетители могут увидеть в объемном воплощении один из ранних примеров латвийского дизайна.

Выставка раскрывает и сам процесс реконструкции исторической одежды. Зрителям показывают путь от первоначальной идеи и изучения старинных источников до подбора материалов, разработки деталей и создания готового костюма.

Экспозиция демонстрирует, что исторический костюм способен рассказать об эпохе не меньше, чем архитектура или предметы интерьера. Благодаря тщательной реконструкции мода столетней давности перестает быть лишь изображением на старых фотографиях и становится частью живой атмосферы Риги начала XX века.