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Новый «Человек-паук» с Томом Холландом собрал $2 млрд всего за три недели 1 45

Культура &
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый «Человек-паук» с Томом Холландом собрал $2 млрд всего за три недели

Кадр из фильма

«Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом продолжает устанавливать кассовые рекорды. Всего через три недели после выхода фильм преодолел отметку в 2 млрд долларов мировых сборов и вошел в число самых коммерчески успешных картин в истории кинематографа.

По данным Variety, в Северной Америке новая история о Питере Паркере заработала 785 млн долларов. Еще около 1,23 млрд принесли международные рынки. В общей сложности касса фильма достигла 2,022 млрд долларов.

Таким образом, «Человек-паук: Новый день» присоединился к весьма небольшому клубу картин, мировые сборы которых превысили 2 млрд долларов. Ранее этот рубеж покорился таким блокбастерам, как «Аватар», «Мстители: Финал», «Аватар: Путь воды», «Титаник», «Звездные войны: Пробуждение Силы» и «Мстители: Война бесконечности».

Особенно впечатляет скорость, с которой новый «Человек-паук» достиг этой отметки. Фильму понадобилось всего три недели. Быстрее в истории кино это удалось сделать только супергеройскому блокбастеру «Мстители: Финал», который заработал свои первые 2 млрд долларов за 11 дней.

Для сравнения, предыдущий сольный фильм о Питере Паркере с Томом Холландом — «Человек-паук: Нет пути домой» — за весь период проката собрал около 1,9 млрд долларов. Таким образом, новая часть уже сумела превзойти результат своего предшественника.

«Новый день» стал четвертым сольным фильмом, в котором Том Холланд сыграл Человека-паука. Еще на старте проката стало понятно, что картина претендует на выдающиеся кассовые показатели. Только за премьерные выходные в Северной Америке фильм заработал 355 млн долларов, установив новый рекорд.

Мировая касса за первые три дня проката достигла 932 млн долларов. А уже на шестой день после премьеры сборы превысили 1 млрд долларов.

Теперь «Человек-паук: Новый день» занимает восьмую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за всю историю кино. Однако прокат картины продолжается, поэтому ее положение в списке еще может измениться.

Одной из главных интриг остается результат фильма в Северной Америке. Аналитики обсуждают возможность того, что новый «Человек-паук» первым в истории кинематографа сможет заработать 1 млрд долларов только на домашнем рынке.

Еще более амбициозная цель — мировая касса в 3 млрд долларов. До сих пор ни одному фильму не удавалось преодолеть этот рубеж. Если темпы сборов сохранятся, история Питера Паркера с Томом Холландом может вплотную приблизиться к еще одному абсолютному рекорду.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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