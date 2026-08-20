29 августа в Каугури пройдет фестиваль народного танца «Морская коса» (Jūras bize), который в этом году соберет более двух тысяч участников.

На морском берегу встретятся представители 102 молодежных, средневозрастных и ветеранских танцевальных коллективов. В Юрмалу съедутся участники из разных городов и краев Латвии, а также гости из Литвы и Эстонии. Фестиваль пройдет во второй раз и станет частью программы Праздника Каугури.

Праздник начнется не на пляже, а на улице Таллина — здесь танцоры примут участие в открытии Праздника Каугури. В программе прозвучат и будут исполнены известные латышские народные танцы, после чего основное действие переместится на пляж.

Одной из особенностей фестиваля станет необычная природная сценография. Каждый коллектив создаст на песке собственный фрагмент огромной «косы». Постепенно эти элементы соединятся в длинную композицию, которая протянется вдоль берега Рижского залива и станет естественной декорацией для массовых танцев.

На фоне песчаной «косы» участники исполнят несколько масштабных народных танцев, среди которых Garais dancis (Длинный танец), Pankūkdancis (Блинный танец), Dvieļu deja (Танец полотенец) и Gatves deja (Уличный танец). Организаторы рассчитывают создать одно из самых впечатляющих танцевальных представлений на морском побережье.

После общего выступления праздник продолжится сразу в нескольких точках на берегу. Коллективы представят танцы своих регионов и номера из собственного репертуара, а некоторые участники объединятся для специальной программы, посвященной Морской матери.

Кульминация фестиваля запланирована на время заката. Танцоры сменят народные костюмы на белые льняные рубахи и примут участие в традиционном «Белом купании». Участники войдут в море и создадут в воде танцевальные рисунки, напоминающие движение волн.

Автор идеи и художественный руководитель фестиваля — руководитель коллективов «Jūrmaldancis» и «Ābelīte» Даце Калея. Главная задумка проекта заключается в том, чтобы вывести народный танец за пределы привычной сцены и соединить латышские традиции с природным пространством.

Фестиваль «Морская коса» уже имеет свою историю. В 2022 году подобная акция собрала на пляже Юрмалы более 600 танцоров из 35 коллективов. Тогда участники также исполняли массовые танцы на фоне созданной из песка косы, а завершился вечер общим «Белым купанием».

В этом году мероприятие станет значительно масштабнее: вместо нескольких сотен участников на берег выйдут уже более двух тысяч танцоров. Организаторы рассчитывают превратить пляж Каугури в пространство, где море, песок, народные костюмы и латышский танец станут частью единого представления.