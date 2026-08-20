Louis Vuitton представил необычный предмет коллекционного дизайна, стоимость которого сопоставима с ценой квартиры. Обновленная версия знаменитого кресла Cocoon Dichroic оценивается в 167 тысяч долларов и способна менять оттенки в зависимости от освещения и угла, под которым на нее смотрят.

Новинку показали на Миланской неделе дизайна 2026 года. Она стала очередной интерпретацией кресла Cocoon из коллекции Louis Vuitton Objets Nomades, объединяющей предметы мебели и арт-объекты, созданные известными дизайнерами со всего мира.

Оригинальный Cocoon разработали знаменитые бразильские дизайнеры Фернандо и Умберто Кампана. Его необычная округлая форма напоминает одновременно кокон, огромное семя или экзотический цветок. Кресло стало одним из наиболее узнаваемых объектов коллекции Objets Nomades, которую Louis Vuitton запустил в 2012 году.

Теперь знакомый дизайн получил совершенно новое воплощение. За преображение Cocoon взялась французская художница Жеральдин Гонзалес. В результате предмет мебели приобрел футуристический вид и стал напоминать фантастическое живое существо, поверхность которого постоянно меняется вместе с окружающим светом.

Источником вдохновения для новой версии послужил стеклянный фасад флагманского бутика Louis Vuitton Sanlitun в Пекине. Его многослойная поверхность также меняет визуальное восприятие в зависимости от освещения и точки наблюдения. Эту игру света и цвета художница перенесла на кресло.

Работа над Cocoon Dichroic заняла около трех месяцев. Гонзалес вручную создавала многочисленные переливающиеся элементы, которыми покрыта поверхность кресла. Особенность дихроичного материала заключается в способности демонстрировать разные цвета при изменении освещения и угла зрения. Поэтому кажется, что поверхность кресла постоянно находится в движении.

В основе конструкции находится стекловолоконная оболочка с мягкой внутренней частью и кожаной отделкой. Кресло можно подвесить к потолку на специальном шнуре или установить на отдельную опору. Размер необычного объекта составляет примерно 79,5 на 135 на 82 сантиметра.

Главной особенностью Cocoon Dichroic остается его эксклюзивность. Это не серийная модель, а единственный в своем роде экземпляр. На официальном британском сайте Louis Vuitton его стоимость указана на уровне 135 тысяч фунтов стерлингов, а при презентации в Милане цена называлась в размере 167 тысяч долларов.

При такой стоимости Cocoon Dichroic уже сложно воспринимать исключительно как мебель. Скорее это коллекционный арт-объект, находящийся на границе дизайна, искусства и архитектуры.

Создатели добились именно такого эффекта: кресло привлекает внимание не столько своей практичностью, сколько способностью постоянно менять внешний вид. В зависимости от света оно переливается разными оттенками, превращаясь в своеобразного интерьерного «хамелеона», цена которого вполне может сравниться со стоимостью недвижимости.