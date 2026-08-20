20-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури Ноэль решила попробовать свои силы в актерской профессии. Девушка, которая раньше была известна как Сури Круз, дебютировала на сцене в постановке Midsummer, основанной на знаменитой комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Как сообщает E! News, спектакль представлен в рамках Эдинбургского фестиваля Fringe в Шотландии и будет идти до 19 августа. Причем одной ролью начинающая актриса не ограничилась. В постановке Сури перевоплощается сразу в нескольких персонажей — Елену, Горчичное зернышко, Флейту и Тезея.

Для дочери двух голливудских звезд это первый серьезный шаг в актерской профессии. Однако интерес к кино и театру проявился у нее не случайно. Сури выросла в семье актеров: ее отец Том Круз остается одной из крупнейших звезд Голливуда, а мать Кэти Холмс известна по сериалу «Бухта Доусона» и многочисленным киноработам.

При этом Сури постепенно выстраивает собственную жизнь в стороне от громкой фамилии отца. В последние годы она использует имя Сури Ноэль — второе имя ее матери Кэти Холмс.

Сценический дебют стал еще одним важным событием в жизни девушки после начала учебы в Университете Карнеги — Меллона, куда она поступила в 2024 году.

Кэти Холмс ранее признавалась, что новый этап в жизни дочери вызывает у нее одновременно гордость и вполне понятную материнскую грусть.

«Я горжусь своей дочерью. Конечно, мне будет не хватать того, что она будет рядом, но я очень ею горжусь и счастлива за нее», — рассказывала актриса в интервью Town & Country.

Холмс также вспоминала собственные ощущения в этом возрасте. По ее словам, молодость дает возможность лучше узнать себя, понять собственные желания и определить направление дальнейшей жизни.

Кэти Холмс и Том Круз расстались в 2012 году, когда их дочери было шесть лет. После развода родителей Сури преимущественно жила с матерью в Нью-Йорке и долгое время практически не появлялась в публичном пространстве.

Теперь же девушка делает первые самостоятельные шаги в профессии, с которой связана история всей ее знаменитой семьи. Пока неизвестно, собирается ли Сури Ноэль строить полноценную актерскую карьеру, однако участие в Эдинбургском фестивале стало ее первым заметным выходом на профессиональную сцену.