Зрители Netflix вывели в лидеры сразу три совершенно разных фильма — напряженный триллер о выживании, комедию о мужчине, решившем перезапустить карьеру, и уже хорошо знакомый поклонникам супергеройский блокбастер. Актуальный рейтинг платформы показывает, что публика не отдает предпочтение какому-то одному жанру: в числе самых востребованных картин соседствуют мрачная история с элементами загадки, легкая комедия и приключения Человека-паука.

«Последний дом»

На первой строчке оказался «Последний дом» — напряженная история о семье из четырех человек, которая внезапно обнаруживает, что не может покинуть собственное жилище.

Неизвестные силы фактически превращают дом в ловушку. Все попытки выбраться наружу оказываются безуспешными, а положение героев с каждым часом становится все серьезнее. Постепенно заканчиваются запасы еды, воды и других необходимых вещей.

Чтобы выжить, членам семьи приходится действовать сообща и одновременно пытаться понять, что именно происходит. Главная интрига картины связана с причиной их заточения: героям предстоит выяснить, кто или что не позволяет им выбраться из дома.

Именно сочетание истории о выживании и загадки, которую необходимо разгадать, вероятно, и привлекло внимание аудитории. Место, которое обычно ассоциируется с безопасностью, в фильме становится источником постоянной угрозы.

«72 часа»

Второе место досталось комедии «72 часа». Ее главный герой — 40-летний специалист по маркетингу, переживающий непростой период в профессиональной жизни и пытающийся вернуть карьеру на прежние рельсы.

Однако вместо тщательно продуманного плана его ждет череда совершенно неожиданных событий. Мужчина случайно попадает в молодежный групповой чат, после чего ситуация начинает стремительно выходить из-под контроля.

В итоге попытка разобраться с карьерными проблемами приводит героя совсем не туда, куда он рассчитывал: он оказывается на мальчишнике в Майами. Теперь вместо профессионального успеха ему приходится думать о том, как пережить безумную вечеринку и выбраться из множества неловких и комичных ситуаций.

Контраст между взрослым героем, его серьезными карьерными намерениями и молодежной компанией становится основой комедии.

«Человек-паук: Вдали от дома»

Третью строчку занимает далеко не новая картина — «Человек-паук: Вдали от дома». Супергеройский фильм вновь оказался востребован у аудитории Netflix, несмотря на то что зрители давно знакомы с этой историей.

После смерти Тони Старка Питер Паркер отправляется с одноклассниками в поездку по Европе. Он рассчитывает хотя бы на время забыть о супергеройских обязанностях, отдохнуть и побыть обычным подростком.

Однако планы быстро рушатся. Питеру приходится столкнуться с новыми угрозами, элементалами и загадочным Мистерио. Одновременно герой пытается разобраться в собственных чувствах к ЭмДжей.

...Таким образом, нынешняя тройка популярных фильмов Netflix получилась максимально разнообразной: зрители выбирают и напряженные истории о выживании, и комедии, и проверенные временем супергеройские приключения.