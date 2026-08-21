Маэстро Раймонд Паулс завершил работу на Латвийском радио, с которым был связан семь десятилетий. За это время он стал одной из ключевых фигур в истории общественного радио, а его музыка на долгие годы стала частью радиоэфира страны.

После 70 лет сотрудничества с Латвийским радио маэстро Раймонд Паулс завершил работу в Латвийском общественном медиа (LSM).

Его история на радио началась еще в 1956 году. За десятилетия работы композитор принимал активное участие в создании музыкальных программ, записей и концертных проектов, многие из которых стали важной частью истории латвийского радио.

Музыка Раймонда Паулса на протяжении многих лет звучала в эфире по всей стране — от крупнейших городов до самых небольших населенных пунктов. Для нескольких поколений слушателей его произведения стали неотъемлемой частью радиопрограмм и музыкальной культуры Латвии.

В LSM отмечают, что сотрудничество с маэстро стало значимой страницей в истории общественного вещателя и всего латвийского культурного наследия.

В официальном обращении Латвийское общественное медиа выразило Раймонду Паулсу глубокую благодарность за многолетнюю совместную работу, подчеркнув его вклад в развитие Латвийского радио и латвийской музыки.

За семь десятилетий работы Паулс стал одним из самых узнаваемых и влиятельных композиторов страны, а многие созданные им произведения вошли в золотой фонд латвийской эстрады и продолжают звучать на радио и сегодня.

Завершение работы маэстро на Латвийском радио стало окончанием одной из самых продолжительных творческих историй в латвийском общественном вещании.