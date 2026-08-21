19 сентября в самом центре Риги состоится большой бесплатный фестиваль Vecrīgas festivāls. Atvasara. Праздник на Домской площади продлится практически весь день — с 10:00 до 23:00, а в программе заявлены концерты известных латвийских исполнителей, развлечения для детей, танцы, ярмарка ремесленников и уличная еда.

Музыкальная программа объединит артистов разных поколений и направлений. Перед публикой выступит группа Apvedceļš, прозвучат песни Ольги Раецкой. На сцену также выйдут BŪŪ, ODS и MUUD, а одним из главных событий вечера станет концерт Bermudu Divstūris.

Утро организаторы решили посвятить прежде всего семьям с детьми. В программе — выступление популярного детского ансамбля Dzeguzīte, концерт Bitīt’ Matos вместе с коллективом народного танца Dzīpars и современный танцевальный перформанс LE++. За детскую музыкальную программу будет отвечать DJ Gucu.

Музыка при этом не прекратится и в перерывах между выступлениями — на площадке будут работать диджеи.

От мыльных пузырей до знакомства со спасателями

Отдельная детская территория будет открыта с 10:00 до 15:00. Для маленьких гостей подготовят шоу мыльных пузырей, творческие мастерские и различные игры с участием фей Sapņu Ballītes.

Также в программе заявлены надувные аттракционы, аквагрим, блестящий грим и специальная зона для самых маленьких посетителей.

Еще одной частью семейной программы станет знакомство с работой различных служб. На фестивале будут представлены Служба неотложной медицинской помощи, Государственная пожарно-спасательная служба, Рижская муниципальная полиция и Государственная полиция. Вместе с полицейскими на праздник придет и хорошо знакомый детям персонаж Рунцис Рудис.

Собственную познавательно-развлекательную программу подготовит Latvijas Valsts meži. Детям и их родителям предложат различные активные занятия.

Днем — семейный праздник, вечером — концерты

Основная программа для семей с детьми рассчитана на время с 10:00 до 15:00. Затем настроение фестиваля постепенно изменится: во второй половине дня и вечером Домская площадь станет большой концертной площадкой с выступлениями латвийских музыкантов.

Одной музыкой программа не ограничится. В течение всего дня на территории фестиваля будут работать точки общественного питания, а также большая ярмарка латвийских ремесленников. Гости смогут попробовать различные блюда и приобрести изделия местных мастеров.

Кроме того, одновременно неподалеку будет проходить праздник улицы Алдару, где также предусмотрена собственная программа мероприятий.