Фильм расскажет не только о спортивной карьере Костомарова, но и об одном из самых тяжелых периодов его жизни. Зрителям покажут путь фигуриста от юношеских трудностей и тренировок до главной победы в карьере — олимпийского золота в Турине, где Костомаров вместе с Татьяной Навкой исполнил ставший знаменитым танец «Кармен».

Значительная часть картины будет посвящена отношениям Романа и Оксаны Домниной. Именно она становится одной из главных опор спортсмена как во время его карьеры, так и после тяжелой болезни, едва не стоившей ему жизни.

По сюжету после серии ледовых шоу Костомаров оказывается в реанимации из-за тяжелых осложнений. Врачи вынуждены ввести его в кому, а за жизнь спортсмена начинают бороться медики, семья и друзья. Эта история становится центральным драматическим эпизодом фильма.

Роман Костомаров не только стал прототипом главного героя, но и непосредственно участвовал в работе над проектом. Он выступил одним из продюсеров картины, а вместе с Оксаной Домниной консультировал создателей фильма и помогал при работе над сценарием.

По словам спортсмена, съемочная группа стремилась максимально точно восстановить детали его биографии. Создателей интересовали даже такие подробности, как одежда Костомарова во время предложения будущей жене, его тренировочная форма и вещи, в которых он находился в больнице.

Особенно много времени Костомаров провел с Кириллом Зайцевым. Актер расспрашивал фигуриста о его характере, привычках, манере разговаривать и двигаться, чтобы приблизить экранный образ к реальному человеку.

Сам Зайцев также серьезно готовился к роли. Чтобы лучше понять физическое состояние спортсмена после болезни, актер намеренно ограничивал движения рук и ног, старался не задействовать стопу, пользовался трубочками и другими приспособлениями. Кроме того, он проводил свободное время на катке, пытаясь воспроизвести движения и номера Костомарова.

При этом сам фигурист считает будущую картину не столько фильмом о нем самом, сколько историей о любви и семье. Костомаров неоднократно подчеркивал, что именно жена Оксана и дети дали ему силы продолжать борьбу в самый тяжелый момент жизни.

В картине появятся и другие известные представители фигурного катания. Татьяну Навку, первую партнершу Костомарова во взрослом спорте, сыграла Анастасия Крылова. В образе тренера Натальи Линичук появится Наталья Емельянова, Александра Жулина сыграл Вячеслав Чепурченко, а роль Ильи Авербуха досталась Дмитрию Карташову.

Режиссером картины выступил Сарик Андреасян, сценарий написали Алексей Гравицкий и Алексей Рымов. В числе продюсеров — Сарик и Гевонд Андреасяны, Роман Костомаров и Илья Шувалов.

Премьера спортивной драмы «Костомаров. Сильнее судьбы» запланирована на весну 2027 года.