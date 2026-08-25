В интернете запустили независимую поисковую платформу The Last Museum («Последний музей»), позволяющую искать произведения искусства в цифровых коллекциях тысяч музеев мира. В базе нового сервиса уже собрано более 6,3 миллиона изображений.

Проект объединяет коллекции свыше 3600 музеев и других культурных институций. Среди них — Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Британский музей в Лондоне, Рейксмюсеум в Амстердаме и другие крупнейшие мировые собрания.

База охватывает огромный исторический период — от произведений, датируемых примерно 3000 годом до нашей эры, до работ современных художников.

Главное отличие The Last Museum от обычных музейных каталогов заключается в системе поиска. Пользователю необязательно знать имя художника, точное название картины или дату ее создания. Искать произведения можно по сюжету, художественному стилю, настроению и даже по достаточно свободному описанию того, что хочется увидеть.

Например, в поисковую строку можно ввести запросы вроде «сюрреалистические сны» или «пропагандистский плакат». Система должна подобрать произведения, соответствующие заданной теме или атмосфере.

Таким образом, сервис рассчитан не только на искусствоведов и исследователей, которые ищут конкретную работу, но и на пользователей, желающих изучать мировое искусство по ассоциациям, визуальным мотивам или интересующей их теме.

Еще одна необычная особенность проекта — полная анонимность его создателей. Разработчики The Last Museum не называют своих имен и не раскрывают подробностей о команде, стоящей за платформой. Для связи с авторами указан лишь адрес электронной почты в зашифрованном сервисе Proton Mail.

Создатели подчеркивают, что The Last Museum является бесплатным и некоммерческим проектом. Платформа не претендует на права на представленные произведения и работает как поисковый агрегатор.

При выборе конкретной работы пользователь может перейти на официальную страницу музея или другой институции, в коллекции которой она находится. Таким образом, The Last Museum фактически становится единой точкой поиска по огромному количеству музейных собраний, которые прежде приходилось изучать по отдельности.

Авторы проекта заявляют, что используют изображения на принципах добросовестного использования — fair use, а ссылки в результатах поиска направляют пользователей к первоисточникам и правообладателям.

В результате The Last Museum предлагает своеобразный виртуальный музей без стен и единой коллекции: миллионы произведений, физически находящихся в разных странах и принадлежащих разным институциям, становятся доступными через одну поисковую систему.