В Венеции открылась 61-я Международная биеннале современного искусства, которая в этом году проходит под девизом In Minor Keys — «В минорных тональностях». Одной из наиболее заметных тенденций выставки стал отход от цифровой эстетики и растущий интерес к произведениям, созданным вручную.

Биеннале-2026 фактически обозначила новый поворот в современном искусстве: после нескольких лет увлечения генеративным искусственным интеллектом художники, галеристы и коллекционеры вновь обращают внимание на материальность произведения, несовершенство ручной работы и традиционные техники.

Главная выставка In Minor Keys стала последним кураторским проектом Койо Куо. Ее концепция предлагает отказаться от визуального шума и агрессивной цифровой среды в пользу более спокойного и личного взаимодействия зрителя с произведением искусства.

В центре внимания оказываются созерцание, эмпатия, память и возможность остановиться в мире, где человек постоянно сталкивается с огромным потоком информации. Вместо эффектных цифровых инсталляций все заметнее становятся работы, требующие времени как от автора, так и от зрителя.

Одновременно участники арт-рынка говорят об определенной усталости от изображений, создаваемых генеративным ИИ. Возможность получить технически безупречную картинку за считаные секунды постепенно лишает саму эту безупречность прежней ценности.

На первый план, напротив, выходят признаки непосредственного участия человека — неровности, фактура материала, следы инструмента и особенности техники исполнения. Все то, что еще недавно могло восприниматься как несовершенство, теперь становится доказательством уникальности произведения.

Особый интерес вызывают сложная авторская графика, керамика, ручное ткачество, текстиль и аналоговая фотография. Вместе с ними укрепляется и концепция «медленного искусства», предполагающая длительную работу над произведением и столь же неспешное знакомство с ним.

Таким образом, технологичность сама по себе перестает быть главным способом привлечь внимание публики. Художники вновь экспериментируют с физическими материалами, а зрителю предлагают не просто посмотреть на эффектный объект, но рассмотреть его, почувствовать фактуру и проследить за работой автора.

Однако общая концепция выставки вызывает споры. Критики «тихого искусства» считают, что стремление к созерцательности и уходу от визуальной агрессии может выглядеть попыткой дистанцироваться от политических конфликтов и кризисов современного мира.

Сторонники выбранного подхода, напротив, видят в нем закономерную реакцию на информационную перегрузку последних лет. По их мнению, искусство не обязательно должно становиться еще одним источником шума — оно может создавать пространство для размышлений, эмоционального восстановления и личного диалога.

В результате Венецианская биеннале-2026 демонстрирует заметную смену художественных приоритетов. После периода стремительного увлечения алгоритмами и генеративными технологиями ценность снова приобретают время, затраченное художником, мастерство рук и материальность произведения — то, что невозможно свести к мгновенно созданному цифровому изображению.