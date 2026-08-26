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Родители наняли девушку для сына: комедия «Без обид» снова набирает популярность 0 102

Культура &
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комедия «Без обид» снова набирает популярность

Кадр из фильма

Комедия «Без обид» (No Hard Feelings) с Дженнифер Лоуренс, вышедшая на экраны еще в 2023 году, продолжает привлекать зрителей и получила новую волну популярности благодаря стриминговым сервисам. За довольно провокационной завязкой фильма скрывается история о взрослении, одиночестве и попытках начать жизнь заново.

В центре сюжета — 32-летняя Мэдди, которую играет Дженнифер Лоуренс. Она работает официанткой и подрабатывает водителем, но оказывается в сложном финансовом положении. Из-за долгов женщина рискует лишиться родительского дома, а потеря автомобиля практически оставляет ее без возможности зарабатывать.

Выход из ситуации появляется неожиданно. Мэдди замечает необычное объявление, размещенное состоятельной семейной парой. Родители ищут девушку для своего 19-летнего сына Перси, которого играет Эндрю Барт Фелдман.

Юноша замкнут, неопытен в отношениях и находится под сильной опекой родителей. Вскоре ему предстоит поступить в Принстон, и мать с отцом опасаются, что сын окажется совершенно не готов к самостоятельной студенческой жизни.

Поэтому они предлагают Мэдди необычную сделку: она должна познакомиться с Перси, стать его девушкой и помочь ему почувствовать себя увереннее перед отъездом в университет. В качестве вознаграждения родители обещают отдать ей автомобиль — именно то, что необходимо Мэдди для работы.

Однако выполнить задание оказывается гораздо сложнее, чем она предполагала. Напористость и прямолинейность новой знакомой скорее пугают Перси, чем помогают ему раскрепоститься. Кроме того, юноша не знает, что за их знакомством стоит договоренность с его родителями, и начинает воспринимать отношения с Мэдди совершенно всерьез.

Ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда Перси узнает правду. Тайный план родителей и Мэдди становится для него серьезным ударом.

Но именно этот конфликт постепенно меняет обоих героев. Перси учится принимать самостоятельные решения и освобождаться от чрезмерной родительской опеки, а Мэдди понимает, что сама слишком долго держалась за прошлое и боялась перемен.

В результате история, начинающаяся как довольно откровенная молодежная комедия, превращается в рассказ о двух очень разных людях, которые неожиданно помогают друг другу повзрослеть и двигаться дальше.

Режиссером «Без обид» стал Джин Ступницки. Бюджет картины составил около 45 миллионов долларов, а мировые кассовые сборы достигли 87,3 миллиона долларов. Дженнифер Лоуренс не только исполнила главную роль, но и выступила одним из продюсеров фильма. Продолжительность картины — 1 час 43 минуты.

На Rotten Tomatoes фильм получил 70% положительных рецензий критиков, тогда как зрительская оценка оказалась заметно выше — 87%. После появления на Netflix комедия вновь привлекла внимание аудитории.

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#культура #родители #отношения #семейные отношения
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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