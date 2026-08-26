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Шестой рыбный рынок состоится в Ужаве в конце сентября 0 147

Культура &
Дата публикации: 26.08.2026
LETA
Изображение к статье: Шестой рыбный рынок состоится в Ужаве в конце сентября

Фото: Айварс Кестерис

27 сентября, с 12:00 в Ужаве состоится шестой рыбный рынок, сообщила LETA представитель муниципалитета Вентспилса Марлена Звайгзне.

В Ужаве соберутся переработчики рыбы, производители домашней продукции и ремесленники из разных уголков Латвии. Посетители рынка смогут приобрести копченую, маринованную и соленую рыбу, консервы и другие деликатесы.

Местные фермеры и ремесленники также предложат свою продукцию.

Эдгарс Пуятс вместе с этнографическим ансамблем «Maģie suiti» создадут музыкальную и радостную атмосферу на протяжении всего дня, вовлекая посетителей в песни, шутки и общее праздничное настроение. Также выступят танцевальные коллективы из Вентспилсского региона.

В программу мероприятия входят конкурсы, традиционный аукцион и творческие мастер-классы для детей.

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#Латвия #культура #музыка #аукцион #фермеры
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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