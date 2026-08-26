27 сентября, с 12:00 в Ужаве состоится шестой рыбный рынок, сообщила LETA представитель муниципалитета Вентспилса Марлена Звайгзне.

В Ужаве соберутся переработчики рыбы, производители домашней продукции и ремесленники из разных уголков Латвии. Посетители рынка смогут приобрести копченую, маринованную и соленую рыбу, консервы и другие деликатесы.

Местные фермеры и ремесленники также предложат свою продукцию.

Эдгарс Пуятс вместе с этнографическим ансамблем «Maģie suiti» создадут музыкальную и радостную атмосферу на протяжении всего дня, вовлекая посетителей в песни, шутки и общее праздничное настроение. Также выступят танцевальные коллективы из Вентспилсского региона.

В программу мероприятия входят конкурсы, традиционный аукцион и творческие мастер-классы для детей.