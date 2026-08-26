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В Юрмале состоялась латвийская премьера спектакля Teatro Delusio в рамках Baltic Awards 0 7

Культура &
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Юрмале состоялась латвийская премьера спектакля Teatro Delusio в рамках Baltic Awards

21 августа в концертном зале Dzintari впервые в Латвии представили спектакль Teatro Delusio всемирно известной немецкой театральной труппы Familie Flöz. Событие состоялось в рамках международного проекта «Baltic Awards / Baltijas Balva», а вечер начался с красной дорожки, где встретились представители культурной, общественной и деловой среды, а также особые гости проекта из Латвии и других европейских стран.

Не произнося ни единого слова, артисты Teatro Delusio рассказали о человеческих амбициях и уязвимости, успехах и достижениях, мечтах и иллюзиях - легко, остроумно и неожиданно трогательно. С помощью масок, пластики, движения и филигранной актёрской игры артисты создали более 30 ярких, многогранных персонажей. Спектакль концептуально созвучен идее «Baltic Awards / Baltijas Balva», иронично и точно раскрывая закулисье профессионального пути - среду, где рождаются новые замыслы, преодолеваются сомнения и достигаются вершины.

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«Я мечтала привезти этот спектакль в Латвию уже десять лет, и наконец это произошло. На этот раз совпали графики артистов и наши возможности, и я очень рада, что у латвийских зрителей появилась возможность увидеть эту уникальную постановку здесь, в Dzintari», - после спектакля сказала оперная певица и председатель Отборочного комитета проекта «Baltic Awards / Baltijas Balva» Инесса Галанте.

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Teatro Delusio - спектакль, в котором юмор становится проводником к более глубоким эмоциям и размышлениям. Как ранее отмечала Инесса Галанте, это одна из тех редких постановок, после которых зрители выходят из зала с ощущением абсолютного счастья.

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#Латвия #театр #маски #культура #Дзинтари
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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