21 августа в концертном зале Dzintari впервые в Латвии представили спектакль Teatro Delusio всемирно известной немецкой театральной труппы Familie Flöz. Событие состоялось в рамках международного проекта «Baltic Awards / Baltijas Balva», а вечер начался с красной дорожки, где встретились представители культурной, общественной и деловой среды, а также особые гости проекта из Латвии и других европейских стран.

Не произнося ни единого слова, артисты Teatro Delusio рассказали о человеческих амбициях и уязвимости, успехах и достижениях, мечтах и иллюзиях - легко, остроумно и неожиданно трогательно. С помощью масок, пластики, движения и филигранной актёрской игры артисты создали более 30 ярких, многогранных персонажей. Спектакль концептуально созвучен идее «Baltic Awards / Baltijas Balva», иронично и точно раскрывая закулисье профессионального пути - среду, где рождаются новые замыслы, преодолеваются сомнения и достигаются вершины.

«Я мечтала привезти этот спектакль в Латвию уже десять лет, и наконец это произошло. На этот раз совпали графики артистов и наши возможности, и я очень рада, что у латвийских зрителей появилась возможность увидеть эту уникальную постановку здесь, в Dzintari», - после спектакля сказала оперная певица и председатель Отборочного комитета проекта «Baltic Awards / Baltijas Balva» Инесса Галанте.

Teatro Delusio - спектакль, в котором юмор становится проводником к более глубоким эмоциям и размышлениям. Как ранее отмечала Инесса Галанте, это одна из тех редких постановок, после которых зрители выходят из зала с ощущением абсолютного счастья.